Igrači, jel' vam kasni plaćica? Koje vas to nepodnošljive muke muče da ste baš - zadnji u ligi?!

Klupska legenda, stručni savjetnik i član nadzornog odbora Srećko Juričić preko frekvencija Radio Rijeke emitirao je klupske stavove o sramotno lošim rezultatima prve momčadi i planove za uzlet.

Ukratko: klub je pogriješio kasneći s odlukom o šefu struke, Tadić je bio neiskusan, Budicin je vatrogasno rješenje, Palikuča je otišao jer je odradio loš prijelazni rok. Klub traži trenera koji se neće učiti na Rijeci, a ova dva-tri dana, dok traži trenera, sam Juričić će pokušati dovesti golgetera, 'krilo', stopera i zadnjeg veznog. Potvrdio je da je među kandidatima za šefa struke i Samir Toplak (kojeg inače, do ponedjeljka u podne, nitko s Rujevice nije kontaktirao).

Dakle, klub je i javno priznao pogreške i odgovornost. Tadić i Palikuča bili su opcije s kojima se pogriješilo. Pod hitno se traži novi trener i pojačanja, onda će se u potragu i za sportskim direktorom. A ako javno neće treneri i klupska vrhuška netko bi morao i o - igračima.

Okay, kasnilo se s odlukama pa pripreme nisu odrađene kako je trebalo. Okay, Tadić nije imao dovoljno iskustva i trofeja iza sebe. Okay, Palikuča nije pogodio s nekim igračima. Ali...!

I da je trener bio portir s rampe kampa na Rujevici, a ovih šest HNL utakmica igrali samo juniori Rijeka je - morala bolje.

Dosta je bilo tetošenja 'šetača' u bijelom dresu. Publika je sve ovo vrijeme, ne vrhunska nego: savršena. Momčad je imala stalnu i punu podršku. Koju - nije vratila.

Kako je moguće da niti jedan od tih 'majstora' koji igraju u jednom od najvećih hrvatskih klubova, imaju lijepe plaće s redovitim isplatama svih ugovornih rata i fantastičnu podršku javnosti, ne sluša trenera (nebitno kojeg!) u poštivanju elementarnim nogometnih postulata igre na zadnjem veznom?!

Sve ih 'povuče lopta', svi napuste poziciju, ne slušaju trenera nego menadžere koji im govore da si golom i asistencijom povećaju cijenu?!

Kako je moguće da igrač nakon smjene trenera - zaspe na trening dan prije utakmice?!

Kako je moguće da igrač ima - nula sprinteva po utakmici?

Kako je moguće da su toliko prozirni u nepoštivanju klupskog grba da i trener na press-konferenciji javno kaže 'Sad kad nam ne ide... Sad se svako-toliko netko žali na ozljedu'?!

Kako je moguće da u svlačionici stvaraju klanove i sebi traže alibije, a nakon šest utakmica s daleko najlakšim početnim rasporedom u povijesti HNL-a su na tablici - zadnji?!

Razmišljaju o izlaznim transferima, ženidbama, alibi uklizavanjima zbog aplauza, sami sebe lažu pričom o spremnosti i borbenosti koju onda na travnjaku ne potvrde ni protiv Gorice, ni protiv Lokomotive, ni protiv Belupa, ni protiv Istre, ni protiv Varaždina... Protiv takvih šetača Dinamo u petak ako hoće Rijeci može zabijati dok mu ne dosadi.

Kako je moguće da ih nema niti na terenu, a niti pred mikrofonima i kamerama kad navijačima koji ih toliko bodre treba reći zašto igraju toliko loše?

Jesu li loše pripremljeni? Nemaju snage? Je l' im možda, jadnima, kasni plaćica? Jesu im treneri krivi?

Zna se tko bi trebao javnosti objasniti zašto se igra očajno loše i od koga se očekivalo da bude okosnica momčadi. Valjda ne klinci nego iskusnici i u obrani i u vezi i u napadu: stoperi Krešić i Pavlović, veznjaci Vrančić i Halilović, napadači Obregon i kapetan Vučkić.

Zadnji put kad se ovako nešto događalo Simon Rožman je - potjerao četvoricu igrača!

Znao je da, kad s tim prijedlogom stane ispred Damira Miškovića, ima 50% šanse da on dobije otkaz, ali nije razmišljao o sebi nego o momčadi i klubu. Dobio je klupsku podršku pa... Rijeku odveo u skupinu Europske lige i osvojio kup.

O Igoru Bišćanu i Matjažu Keku da ne govorimo. Baš nas zanima koji bi to junak Bišćanu ili Keku imao nula sprinteva po utakmici ili kao zadnji vezni u 3. minuti utakmice bio u presingu na rubu - protivničkog šesnaesterca?!

Vrijeme je da igrači preuzmu odgovornost. Nije bitno pod kojim trenerom. U ovih šest kola bolje su morali igrati i da su se posložili sami, bez trenera.

I ako nisu dobri koliko se mislilo, ovako loši sigurno nisu. Pa nek proigraju dostojno Rijekinog grba na prsima ili bar budu toliko ljudski i sportski korektni da u javnom istupu navijačima objasne zašto igraju k'o da su pričuvna veteranska momčad seoske amaterske udruge stolnog nogometa.

