Igrači slali poruke Bjelici, a on već dobio nasljednika u Osijeku

Dragi navijači, velika mi je čast bila predvoditi klub mojeg djetinjstva 87 puta na klupi, a 90 puta kao njegov glavni trener. Bile su to dvije nezaboravne godine s puno lijepih trenutaka i pobjeda i s pokojim razočaranjem. Hvala igračima, trenerima, stručnom stožeru, navijačima i svima koji su na tom putu željeli napraviti naš klub boljim i uspješnijim. Hvala svima koji su nam bili podrška u dobrim i lošim trenucima. Ja krećem u nove izazove s osjećajem da sam dao sve da NK Osijek bude bolji nego kako sam ga zatekao. Osijeku želim puno uspjeha u budućnosti. Sretno svima!

Tim riječima oprostio se Nenad Bjelica (51) od klupe Osijeka. Samo dan nakon što je pobijedio Hajduk rastao se s klubom. I to ne na lijep način. Bjelica je u Osijeku živio za klub, dao je cijeloga sebe, no uprava ga nije pratila. Ljudi bliski klubu kažu da su rastanak pripremili bez obzira na to kako završila utakmica protiv Hajduka te da su Splićani, osim Torcide, imali navijače i u upravi kluba.

Bjelica i uprava dugo su se natezali, tema je, naravno, bio novac. Osijek ga nije želio otpustiti jer bi u tom slučaju morali platiti milijunsku otpremninu, a to nikako nisu htjeli. Nisu željeli da Bjelica punih džepova napusti Osijek. Bjelica, s druge strane, nije želio otići jer bi on morao platiti ostatak ugovor Osijeku. I tako su se našli u pat poziciji, pa čudi što se dogodilo u glavama članova uprave, odnosno Ferenca Sakalja (62), da se nakon pobjede protiv Hajduka odluče na razlaz s Bjelicom.

A da se nešto kuha, bilo je moguće vidjeti i po nekoliko stvari. Bjelica je dogovarao dolazak Marija Šituma (30), sve je bilo dogovoreno i Šitum je trebao potpisati u subotu. No odjednom se potpis prolongirao do ponedjeljka, pa do utorka... Kao da su čekali da se zahvale Bjelici pa da otkažu dolazak Šituma.

Odlazak Bjelice pogodio je i igrače, koji su bili uz trenera. Jedan od onih koji se javno oglasio je i golman Ivica Ivušić, tihi vođa svlačionice.

- Hvala na svemu, šefe - napisao je Ivušić uz sklopljene ruke.

Igrači Osijeka redom su slali Bjelici poruke podrške, bili su vezani za svoga trenera. Posao u Osijeku je Bjelicu strašno izmorio, silne prepirke s vodećim ljudima kluba, koji su navodno i pustili priču o visini Bjeličine plaće, a istovremeno nisu spomenuli svoju. Tako, navodno, Vlado Čohar, član uprave Osijeka, ima na mjesec 100.000 kuna. Neto.

Bjelica je otišao, no u Gradskom vrtu ostao je cijeli njegov stožer, što je nelogičan potez. A zapravo, opet, posve logičan. Jer žele li za Bjelicom, članovi stručnog stožera morat će platiti penale, pa se traži i dogovara sporazumni raskid suradnje. Jer novi trener vodi i svoj stožer.

A kad smo već kod novog trenera, najbliži klupi Osijeka je Goran Tomić (45), bivši trener Rijeke. Nakon raskida s Rijekom tražio je odmor, bio i u kombinacijama za trenera Dinama. Nakon tri mjeseca pauze napunio je baterije i spreman je za novi izazov. A on se zove Osijek. Ostale su samo formalnosti, a debi bi mogao imati već u subotu protiv svog kluba, Šibenika.

