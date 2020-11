Igrači su pokazali što im znači dres, pa riskirali su da se zaraze

<p>Nakon gotovo deset mjeseci igrači su pokazali što im znači ovaj dres, došli su iz svih krajeva Europe riskirajući da obole i zato im kapa dolje, rekao je<strong> Lino Červar <a href="https://www.24sata.hr/sport/pobjednicki-povratak-kauboja-strlek-zabijao-iz-nemoguceg-a-martinovic-kao-da-ima-federe-726796">nakon prve utakmice od Eura u siječnju.</a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija</strong></p><p>Pobjedničke utakmice. U drugom kolu Europskog kupa, ali našem prvom jer nismo u srijedu gostovali u Slovačkoj. U Gradskom vrtu, nažalost, praznom, malo smo bježali Mađarima, pa su nas oni stizali, da bismo na kraju pobjegli na 31-27 zahvaljujući Šeginim obranama u zadnjih desetak minuta. </p><p>- Zadovoljan sam pobjedom, to je put, pobjednički put kojim nastavljamo iz Stockholma. Vidljivo je da su igrači u različitim formama, neki su u izolaciji bili, neki ni ne igraju i bilo je važno da izdržimo u takvim uvjetima, još bez gledatelja što mi je jako žao jer smo u Osijeku uvijek sjajno primljeni, kao i drugdje. </p><p>Pokazao se <strong>Ivan Martinović</strong> (šest golova)?</p><p>- Pokušavamo dobiti nove igrače. Martinović se pokazao, ne igra obranu u Hannoveru i zato sam mu dao šansu ovdje jer želimo napraviti igrača u oba pravca.</p><p>U obrani 5-1 vidjeli smo i Štrleka.</p><p>- Naravno da je naša najbolja obrana s Duvnjakom kao prednjim, ali dali smo priliku i Štrleku i Pavloviću. Imali smo nekoliko taktičkih poteza. Postoji želja i to je ono što nas čini dobrima - završio je izbornik.</p><p>Povratnik Štrlek "svojim" je Mađarima zabio šest, jedan je bio iz mrtvog kuta.</p><p>- Bila je lijepa utakmica za gledanje iako su bili izmijenjeni sastavi. Isprobavali smo dosta toga, čak ja danas i na prednjem. Pokazali smo se u dobrom svjetlu s velikom širinom makar nismo u natjecateljskom ritmu. Prednjeg vježbam u Veszpremu iako to nije na ovakav način, već na španjolski.</p><p>I za kraj najveći dobitak utakmice Martinović. </p><p>- Ovo je san svakog igrača, stvarno mi je čast da igram zajedno s Duvnjakom, Cindrićem i ostalima tako da sam najsretniji trenutno.<br/> </p>