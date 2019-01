Igrači zafrkavali Bjelicu: Šefe, jednostavne stvari radite loše

Četvrtak je za nogometaše bio dan odmora, jedna je skupina igrača (njih 10-ak) u jutarnjim satima odradila regeneraciju, dok su popodne svi imali slobodno.

Nenad Bjelica kao da je znao kakvo se vrijeme sprema u Beleku, o tome već pišemo danima, no jučer je ovdje bio - potpuni kaos. O tome svjedoči i odgođena utakmica Hajduka s Ujpestom, vjerujte za njeno odigravanje nisu postojali baš nikakvi uvjeti.



Trener Dinama ipak je organizirao jednu utakmicu, stručni stožer modrih sučelio se kolegama iz Lech Poznana. Bilo je planirano kako će utakmica trajati 2x25 minuta, igralo se 7+1, no sve je zbog velikog nevremena završeno sredinom drugoga dijela. Rezultat je u tim trenucima bio 4:4, a modre je u posljednjim sekundama od poraza spasio - Nenad Bjelica.



Stručni stožer Lecha vodio je 4:1, Poljaci su imali niz sjajnih prigoda, plave je spašavao i vratar Čavlina, a onda su u Lechu popustili i Dinamo je na brzinu stigao do sretnog i spretnog remija. Bilo je zanimljivo gledati stožere Dinama i Lecha, a kladili bi se kako je među Poljacima bilo pojačanja i za neke naše prvoligaške klubove.



Najbolji u modrim redovima bio je Nino Bule s dva pogotka, jednom je zabio i Rene Poms, dok je četvrti gol zabio Bjelica. No, trener Dinama na ovoj je utakmici i 'trpio kritike' svojih suigrača. Nenad Bjelica na jednoj je od prošlih pripremnih utakmica prigovorio Bruni Petkoviću kako 'teške stvari radi perfektno, a jednostavne stvari jako loše'.



I kada je trener modrih onda zakomplicirao jednu situaciju na terenu, s klupe je netko dobacio 'šefe, vi teške stvari radite perfektno, a jednostavne stvari jako loše'.

Svi su se dobro nasmijali, a Bjelica je odmah prihvatio šalu svojih suigrača. Obje su momčadi dočekale u dobrom raspoloženju jer su ih sa strane čekali hladni Heinekeni. No, moramo priznati kako su gotovo svi članovi Dinamovog stožera poslije utakmice posegli samo za - vodom.