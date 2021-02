Legenda hrvatskog rukometa, svjetski prvak i olimpijski pobjednik Zlatko Saračević iznenada je preminuo u 60. godini života zbog čega tuguju brojni rukometaši, poznanici, prijatelji i sportska javnost.

Igračice i vodeći ljudi kluba zbog velikog su šoka rekli da u ponedjeljak neće davati izjave, ali su se igračice ipak oglasile putem društvenih mreža.

- Giuli, molim te, trebamo još dvije obrane... Treneru... Jučer ste me pitali da obranim još dvije lopte. Nikad ne bih pomislila da bi to bile zadnje. Hvala vam na svemu treneru, bila je čast raditi s vama. Počivajte u miru - napisala je vratarka Julija Dumanska.

Kružna napadačica Elena Popović također je jedna od igračica koja je uputila posljednji pozdrav treneru.

- Neopisiva je bol i tuga u mom srcu. Rijetko čovjek ima priliku upoznati ljude u čijem pogledu vidiš i iz čije pojave isijava dobrota i pozitiva, posebna je to vrsta ljudi. Zahvalna sam vama i Bogu što sam ja tu priliku dobila i imala privilegiju učiti od vas! Rekli ste mi: "Elena u ovom svijetu moraš biti lopina, ne smiješ biti predobra. To ti je zoološki vrt - lisice, vukovi, lavovi, tvorovi, tu imaš svega i moraš naći svoje mjesto. Ne možeš ti puno mijenjati svoj karakter i ja to znam, ali ne daj na sebe." Treneru vi ste bili dokaz da dobrota vrijedi ispred svega - napisala je Popović.

Crnogorska reprezentativka Dijana Mugoša (25) oprostila se od Saračevića uz čije je vodstvo napravila veliki iskorak u karijeri.

Hvala ti što si uvijek bio tu. Kroz sve drame, prepreke, znala sam da mogu računati na tebe bez obzira na sve. Nije bilo lako, ali teška vremena ojačaju ljude i moram priznati da smo ojačali zajedno. Hvala ti što si bio moj trener! Počivaj u miru - napisala je Mugoša.

Trenerovu smrt teško je primila i grkinja Labrina Tsakalou (27) koja posljednjih dana nije bila u punom kapacitetu.

- Puno se toga događalo prošle godine, ali uvijek sam imala na umu da je Zlatko bio prvi koji je istinski vjerovao u mene. Koji mi je dao da igram na pravoj poziciji i koji mi je ukazao toliko povjerenje. Posljednjih dana nisam se osjećala najbolje, propustila sam i trening uoči derbija. Vidio je da nisam dobro, zagrlio me i rekao: ‘Hajde, još samo jedna utakmica i onda svi možemo odmarati par mjeseci.’ Samo sam se nasmijala i klimnula glavom. To je bio naš zadnji razgovor. Tako mi je žao što tada nisam rekla što mi je bilo na umu: ‘Ne brini se, treneru. Nećemo izgubiti ovu utakmicu, ali još uvijek mi duguješ jedno piće na Zrću.’ Probudila sam se sada i još uvijek ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Više me nije ni briga za rukomet. On je bio dobar čovjek i to je važnije od svega. Počivaj u miru, treneru. I hvala ti - napisala je Tsakalou.

Korina Karlovčan i dalje neutješno odbija prihvatiti odlazak rukometnog velikana.

- dalje vjerujem da se vidimo na treningu u pet. Velika tuga koja se ne može opisati riječima, ali HVALA na svemu. Hvala što ste vjerovali u mene, u nas. Zauvijek naš Sarač.

Zahvalna je i Magdalena Ećimović koja se od Saračevića oprostila sljedećim riječima:

- Treneru, što da kažem osim jedno veliko hvala na svemu. Puno toga ste me naučili, puno toga smo prošli svi zajedno i dobroga i lošega. Prije svega ste bili čovjek i to ste pokazali više puta. Ovolika tuga se ne može opisati riječima. Treneru hvala vam na svemu. Nažalost, više nećemo čuti onu svakodnevnu: Što je bando, 'oćemo li trenirat danas što?''

Saračevićeve posljednje riječi upućene ekipi bile su:

- Samo da vam kažem cure, ja vas volim sve! Počivaj u miru, treneru - otkrila je Nikolina Zadravec.