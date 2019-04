Igračina Zubac! Hrvat zabija, skače, asistira, 'dijeli banane'...

Kakvog su igrača pogubljeni Lakersi sami ponudili svojim LA-susjedima... Hrvatski centar Ivica Zubac za Clipperse igra fantastično! A 22 su mu godine tek.

Zubac zabija, skače, asistira, 'dijeli banane'... Nije čudo da se legendarni 'Logo', Jerry West, sa prijateljima na večeri valjao od smijeha kad je čuo da Magic Johnson Clippersima SAM, ničim izazvan nudi 'trejd': Zubac za Mikea Muscalu.

Ivica Zubac trade had Lakers legend laughing at the franchise

U zadnja dva mjeseca na drugoj strani Los Angelesa Zubac igra tako da trener i suigrači lansiraju ove komentare:

- Montrezl Harrell nam reket štiti povremeno, a Zubac to čini - stalno. On je istinski čuvar našeg koša i u tome je fenomenalan. Pa kad me pitate zašto smo sve bolji to vam je odgovor: zbog Ivice Zubca - govori trener Doc Rivers.

- Vrhunski u obrani, sjajan u 'pick and rollu', štiti obruč, zna kako se postaviti, zna kako iskoristiti svih tih 216 centimetara visine plus raspon ruku... Zubac za ovu momčad čini istinski fantastične stvari - pun je hvale za Zubca suigrač Danilo Gallinari.

Ivica Zubac is enjoying his Clippers experience, and anticipating the playoffs

U sinoćnoj posljednjoj utakmici prije play-offa Zubac je u domaćoj pobjedi Clippersa nad Jazzerima (u produžetku) igrao pola sata, ubilježio 22 poena, skupio 11 skokova (4 u napadu), 2 puta asistirao, podijelio tri 'banane', slobodna bacanja pucao 2/2, iz igre imao 77% šuta (10/13)... Uostalom, evo sažetaka. Gledajte i uživajte!

