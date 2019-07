Igraču utakmice ide živa kokoš, a uleti i koja piva ili 5 GB neta

Biti igrač utakmice samo je po sebi dovoljna nagrada pravom sportašu. Ali u afričkom je nogometu običaj prvog čovjeka meča darivati i s nečim konkretnim.

U Malawiju, na primjer, kao nagrada ide: kokoš. Živa. Hassan Majoke bio je najbolji igrač malawijskog derbija Nyasa Big Bullets FC vs Karonga United i iz kartonske kutije izvukli su mu i darovali kokicu:

Hassan Kajoke gets a full-grown chicken for being the Man of the Match in a Malawi derby; in a match between Nyasa Big Bullets FC and Karonga United! 🤗😍 @Sports_Doctor1 pic.twitter.com/SjvpLHXE5A

I nije samo u Malawiju tako. U Južnoj Africi igrač utakmice dobije 5 GB internetskog prometa, u Gani mu kao dar dođu plastične natikače (za plažu, a i za po kući; Adidasove), u Botswani se dariva košaricom iz marketa, a u Zimbabveu sa šest limenki pive...

Man of the match awards in various African countries:



South Africa - 5GB of data

Zimbabwe - Crate of beer

Ghana - Pair of sandals

Botswana - Bucket of groceries



What would you want most? pic.twitter.com/ZsJRI2WUWK