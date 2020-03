'Igram se sa sinčićem, brojim dane u karanteni i nadam se...'

Šesti dan sam u karanteni, za par dana smo trebali početi trenirati, ali kako se situacija komplicira ni sami ne znamo kad će se ovo normalizirati – javio nam se iz karantene hrvatski reprezentativac Miro Bilan, koji igra u talijanskom Dinamu iz Sassarija.

Obzirom da se Sassari nalazi na Sardiniji, situacija je puno bolja nego u ostatku Italije.

- Na otoku smo, tako da smo ipak koliko – toliko izolirani od ostatka zemlje. Sardinija ima oko 2 milijuna stanovnika, 85 je do sada zaraženih, na žalost i dvoje mrtvih. Letovi i brodovi prema otoku su malo prorijeđeni i utoliko je situacija bolja od one u ostatku Italije, koja je u ovom trenutku najugroženija zemlja na svijetu kada je u pitanju korona virus.

Kod košarkaša iz Sassarija pojavio se problem zbog toga što su spojili gostovanja u Rimu i španjolskom Burgosu, a kako se klub odlučno postavio prema cijeloj situaciji svi su igrači po povratku kući poslani kućama iz kojih ne smiju izlaziti.

- Šest dana proveli smo skupa na putu i zbog toga postoji mogućnost da nam se, ako se kod nikoga ne pojave simptomi, omogući nastavak treninga. Dakle, nećemo smjeti izlaziti na druga mjesta, osim na treninge na kojima smo i onako i prije ove situacije bili skupa. No situacija se mijenja iz dana u dan i možda se karantena i produži na još koji dan, to je odluka koja se tek treba donijeti – otkriva nam Bilan i dodaje:

- Nitko od suigrača na sreću nema simptome zaraze i zbog toga nitko od nas nije ni testiran. Vjerojatno bi u slučaju da se kod nekoga pojave simptomi svi bili upućeni u bolnicu na testiranje. Za sada smo predostrožnosti radi kod kuća, dobili smo od kluba programe po kojima moramo raditi, održavati tonus mišića, ali nema trčanja i bit će dosta problema kad opet krenemo. No, kako drugima tako i nama, svi smo u istom loncu i nitko nije u prednosti...

Razlika je u tome što Bilan i suigrači uopće ne smiju iz kuće.

- Na žalost tako je kako je, svi znaju da smo u karanteni, slali smo i posebne video poruke preko kluba i društvenih mreža da ljude potaknemo na odgovorno ponašanje, da ne izlaze bez potrebe vani, i bilo bi stvarno loše da sada mi izlazimo i šaljemo krive poruke.

Život u izolaciji nije jednostavan, no pomaže kad je s vama obitelj.

- Supruga i sin su tu, mi smo uvijek skupa kad god možemo. Iskreno, ne znam što bih da su oni u Hrvatskoj a da sam ja sam, bila bi mi grozna situacija. I ovako mi je teško po cijele dane biti kod kuće, ne mogu ni zamisliti kako bi bilo da oni nisu tu. Vrijeme uglavnom provodimo u igri sa sinčićem, on ima dvije godine, pun je energije, a kad on spava, supruga i ja gledamo TV... Na žalost, na suprugu je pala i obaveza odlaska u nabavu.

Kao i u ostatku Italije većina objekata je zatvorena, otvorene su ljekarne, prodavaonice hrane...

- Situacija je baš ozbiljna, primjerice, u prodavaonicu ne smije ući više od četiri osobe, peti i svi iza njega moraju čekaju ispred dok netko ne izađe. Upute su i da se proizvodi ne smiju dirati ako ih nemate namjeru kupiti...

U medijima se pojavljuju brojne špekulacije, uglavnom neprovjerene, što bi se moglo događati ubuduće...

- Poruka iz talijanske federacije je da će učiniti sve kako bi se natjecanje završilo. Postoje razne varijante, skraćeni program, recimo final – eight za prvaka i final four za opstanak, ali ako se odgode kvalifikacije i Olimpijske igre, možda bi se nakon mjesec dana pauze mogla nastaviti sezone i igrati i preko ljeta. No u ovom trenutku nitko ne zna pouzdano koliko će sve ovo skupa trajati i ne mogu se ni raditi nekakvi dugoročni planovi. Svima je u interesu da se prvenstvo normalno završi, ali zdravlje i životi su na koncu ipak najvažniji... - zaključio je Bilan.

