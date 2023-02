'Igrao sam s Dalićem i Lekom, znam kako razmišljaju i zato i imam veliki respekt za obojicu'

Među brojnim čestitarima koji su došli uveličati proslavu Hajdukovog rođendana bio je i nekadašnji igrač i kapetan Josip Skoko (47), čiji sin Noa igra za juniorsku momčad Hajduka. Štoviše, iako je po godinama još uvijek kadet, prošli je tjedan odigrao odlično u pobjedi nad Šahtarom u okviru Lige prvaka mladih.

- Šest i pol godina bio sam tu kao igrač, i kad ti Hajduk uđe pod kožu to je to za cijeli život. Sad je red na djecu, najprije je bio stariji, Luka, on je sad u Uraniji u Baškoj Vodi, sada je tu mlađi Noa - kaže Skoko, koji se preselio natrag u Split.

- Tu sam sada zbog djece, oni su željeli doći u Hrvatsku, ovdje igrati, a kako je mlađi maloljetan i ne smije sam, tu smo s njima, pa ćemo vidjeti kako će se stvar razvijati.

Skoko je za sada zadovoljan.

- Radio sam s obojicom dolje u Australiji, najprije sa starijim, pa onda s mlađim, četiri - pet godina kao trener. Mislim da je dosta toga pokupio, sada treba ići dalje prema seniorskom nogometu. Vidjet ćemo, u Australiji ima dosta talenata, uvijek netko izroni....

Zanimljivo je da je Skoko bio suigrač izbornika Zlatka Dalića i trenera Hajduka Ivana Leke.

- Meni je bilo super s obojicom u veznom redu. Imam veliki respekt za obojicu, znam kako su igrali i kako razmišljaju, vidite kakve je Dalić rezultate postigao, a ja se nadam da će i Leko podići Hajduk. Veliki je znalac i radnik i vjerujem da može napraviti dobre stvari s Hajdukom...

Najčitaniji članci