Igrao sam za Hajduk i mladu reprezentaciju, punio mreže, a sad punim aparate za kavu

'Imam utakmice u reprezentaciji, voljenom klubu, a praktički nisam ništa napravio. Donosio sam pogrešne odluke' kaže nekad najbolji strijelac juniorske HNL Mario Sačer (29). Danas igra u 5. ligi i puni samouslužne aparate

<p>Za neke igrače jednostavno pomislite da su već pred smiraj karijere jer ste za njih čuli još davnih dana. Mnogi su napravili velike karijere, ali ima i onih koji u tome nisu u potpunosti uspjeli, iako je na početku izgledalo kako će naprosto eksplodirati, ali ipak još imaju vremena napraviti 'posljednju eksploziju'. Danas igrač austrijskog petoligaša Trofaiacha, a nekad najbolji strijelac prve juniorske lige, Mario <strong>Sačer </strong>(29).</p><p>- Prvenstvo smo završili drugi, a bila je to generacija u kojoj su igrali mnogi mladi reprezentativci, Saša <strong>Hojski</strong>, Luka <strong>Jagačić</strong>, Dino <strong>Škvorc</strong>, Saša <strong>Dreven </strong>kojemu je u to vrijeme rezerva bio Lovre <strong>Kalinić</strong>. Te sam sezone zabio 33 gola uz 14 asistencija, a samo je jedan bio iz penala - prisjetio se 'sin vjetra' (29). </p><p>Imao je nos za gol, ima ga i dan danas, ali mnogo je tu stvari koje su utjecale na karijeru i razloga zašto se u potpunosti nije afirmirao. Tek je startao u karijeru, a već mu se ostvario san da igra za voljeni klub. Trebalo ga je to samo lansirati u orbitu hrvatske nogometne scene, a dalje...</p><h2>'Kad je Hajduk zvao, nisam ni gledao uvjete'</h2><p>- Navijač sam <strong>Hajduka </strong>odmalena, par utakmica prije nego sam otišao u Hajduk zabio sam im tri gola. No, prvo sam bio na pragu odlaska u <strong>Slovan</strong> <strong>Liberec </strong>- sportski direktor je došao po mene u Varaždin i bili smo na sastanku, a u tim je trenutcima zazvonio mobitel tadašnjem sportsko direktoru Samiru Toplaku koji je otišao sa sastanka. Tamo je bio i moj otac kojem je 20 minuta kasnije zazvonio mobitel, s druge strane je bio Toplak koji je objasnio kako je Andabak zvao i da Hajduk više nudi klubu. Onda nisam ni gledao uvjete, imao sam 18 godina i to mi nije bilo bitno, odmah sam rekao da želim u Hajduk, njihov sam navijač.</p><p>Tad su mnogi mediji prenijeli kako je dečko iz Sv. Đurđa kraj Ludbrega uz velike najave stigao na Poljud, zatražio Kalinićevu devetku i najavio vatromet na terenu. A izgleda da je stvarnost bila malo drukčija, jer je Mario te stvari, kako kaže, predstavio malo drukčije.</p><p>- Pitali su mi koji broj bi htio, ja sam rekao devet, pa to je san svakog dječaka koji navija za 'bile'. Na kraju je ispalo 29 i nisam se bunio, a tada je moja izjava za Kalinićevu devetku bila 'napumpana'. Očito sam došao u krivo vrijeme, imali su novaca i tad je samo <strong>Kalinić </strong>bio špica koji je bio pred prodaju. Zatim su stigli Anas i Ahmad <strong>Sharbini</strong>, Duje Čop, Florin <strong>Cernat</strong>, Rafael Paraiba i ja se nisam naigrao. </p><p>Prvi mu je cimer bio Drago <strong>Gabrić</strong>, a u momčad ga je dobro prihvatila. Tamo je bio Dario <strong>Jertec </strong>kojeg je znao jako dobro, ali početak spleta nes(p)retnih okolnosti koje su ga pratile kroz cijelu karijeru, tek je započeo. No, jedna se dogodila već u kadetskim danima.</p><p>- Najveću grešku sam napravio kad sam bio kadet i kad je Tonci Martić došao u klub. Otac i ja se dan danas prisjetimo tog trenutka i zažalimo, tko zna u kojem bi smjeru otišla karijera da smo s njim potpisali ugovor - prisjeća se Mario.</p><p>U Hajduku se tad nije naigrao te ga je momčad s Poljuda poslala na posudbu u klub iz kojeg je stigao u Hajduk - varaždinski Varteks.</p><p>- Toplak mi je vjerovao te sam se vratio na posudbu u rodni kraj. Tad je na pripremama u polušpici bio Mumlek s kojim sam dobro surađivao i nas dvojica zabili smo dosta golova. No, i tamo sam imao problema jer nisam odmah mogao igrati - Hajduk nije platio dugovanja Varteksu i u klubu su me odlučili 'zamrznuti'.Ipak, počeo sam igrati i bilo je dobro, odigrao sam i Europu i zabio Dinamu iz Bukurešta te bio u klubu sve dok on nije ugašen.</p><h2>Sve dogovorio s Villarrealom - propalo je preko noći</h2><p>Tada se vratio u Hajduk, ali ni tamo nije bila najbolja situacija. Dao ih je na arbitražu jer su mu dugovali neke plaće te ona nije riješena na vrijeme zbog čega mu je propao angažman u Izraelu. No, bio je mlad, nije očajavao i krenuo na probu i to u Španjolsku.</p><p>- Bio sam na probi tad 10 dana u <strong>Villarrealu</strong>, <strong>Taševski </strong>je bio pomoćni trener i bilo je rečeno ako ne zadovoljim da ce me u petak poslati doma jer nema treninga do ponedjeljka. No, zvali su me da ostajem i da ću za vikend ici na stadionu pogledati utakmicu, ali neki Španjolac mi je poslao poruku u nedjelju i rekao da ipak idem doma, da ništa od toga - objašnjava Sačer kako ga ni tad sreća nije pomazila pa je otišao u novu avanturu.</p><p>- Nizozemci su trebali doći u <strong>Muru </strong>pa su me oni trebali plaćati. Došao sam u Sloveniju i praktički izgubio polusezonu i nisam dobio ni euro, ali odradio sam pripreme. Ostao sam u klubu i odigrao 13 od 15 utakmica u prvih 11. Bili smo predzadnji bez ičega. Godinu dana sam živio od novaca koje sam dobio od Hajduka. Na kraju su i taj klub izbacili iz lige, a onda me nazvao <strong>Igor Pamić </strong>i otišao sam u <strong>Istru </strong>- ističe Mario pa nastavlja: </p><p>- Za polusezonu je došla dobra ponuda iz albanskog <strong>Partizana </strong>i prošao sam pripreme, zatim tamo odigrao tri kola. Dva puta bilo je neriješeno i jednom smo izgubili pa se promijenio trenerski stožer i završio sam na klupi. Tek sam zadnja četiri kola počeo igrati protiv <strong>Skenderbeua </strong>za ulazak u Europu. Pero <strong>Pejić </strong>i <strong>Radas </strong>su igrali za Skenderbeu, odigrali smo neriješeno i nismo osigurali Europu. I opet sam morao oprostiti neke novce i vratiti se u Hrvatsku.</p><p>A onda, po uhodanom običaju, Mario Sačer opet je odlučio - krivo. Imao je priliku otići u klub koji je te sezone osvojio 2. HNL.</p><p>- Toplak me zvao u <strong>Inter </strong>i nisam otišao, mislio sam odigrat ću polusezonu u <strong>Podravini </strong>u trećoj ligi i onda na zimu otići negdje. Tada me <strong>Kovačević </strong>zvao u Međimurje i cijelu polusezonu izgubili smo samo dva boda. Četiri kola prije kraja su mi u Višnjevcu popucali križni ligamenti, a imao sam već dogovorenu probu u Grčkoj sa klubovima iz Cipra i Grčke. Nisu mi vjerovali da su mi popucali križni, ljudi su mislili da sam se uplašio i došli su se uvjeriti u Ludbreg i vidjeli da je stvarno otišlo. Uslijedila je operacija u tad sam otišao u slovensku <strong>Polanu </strong>gdje sam praktički svaku utakmicu zabio gol.</p><h2>Povratak u Hrvatsku i 2. HNL</h2><p>Tada se vratio u Hrvatsku i otišao na kamp Sindikata za nogometaše bez ugovora gdje ga je uzelo <strong>Dugopolje</strong>.</p><p>- Bojko je bio trener igrao sam polušpicu i zabio devet golova. Po ocjenama novinara bio sam drugi igrač lige i sve je opet bilo dobro. Imao sam kontakte s <strong>Goricom </strong>i <strong>Varaždinom </strong>i trebao sam potpisati sve s Goricom, ali se u Varaždinu rađao 'domaći' klub i ipak sam nakon nekog razmišljanja otišao u Varaždin.</p><p>I opet, kriva odluka? A moguće, Gorica je te sezone izborila prvu ligu u borbi s Varaždinom, a Sačeru se dogodila nova nesreća. </p><p>- Bilo je to na utakmici protiv <strong>Šibenika</strong>, probio sam desnu stranu i protivnički mi je igrač uklizao, a ako sam padao stavio sam ruku pod sebe i vidjelo se da je pošlo po zlu. Imao sam sreće, bilo je to prvi i zadnji put da je Tomislav <strong>Vrbnjak </strong>bio na klupi i odmah mi vratio ruku na mjesto. U prvom trenutku nitko nije znao što je, svi su se uplašili da je puklo, ali on je objasnio tehničarima gdje a me uhvate dok mi je on vratio kost na mjesto. Rekli su mi na hitnoj da je pukla ruka, ali pokazao sam mu CD i on je rekao da je samo kost iskočila iz mjesta te sam nakon mjesec dana zaigrao u Kupu protiv <strong>Cibalije </strong>- govori Sačer, ali Varaždin te sezone nije izborio plasman u 1. HNL već je izgubio od Istre u dodatnim kvalifikacijama. </p><p>S vremenom je izgubio mjesto u prvoj momčadi i više 'to nije bilo to'. Ipak, po to zna koji put nije želio odustati.</p><p>- Nisam bio standardni, nisam želio igrati na krilu, onda kad sam ulazio s klupe sam uvijek unosio živost u igru. Na kraju sam se opet našao u prvom sastavu našao i odigrao odličnu polusezonu. U novoj sezoni je došao <strong>Benko </strong>i nisam se naigrao, zatražio raskid ugovora i otišao u Koper. Ali na zadnjem treningu prije prvog kola mi je pukla loža i to 4 cm te se u međuvremenu opet promijenio stručni stožer koji me doveo. Ali i kod novog trenera sam se uspio nametnuti, prvi dodir u prvoj utakmici završio je u golu, a na kraju smo osvojili i Kup.</p><h2>Danas je u 5. austrijskoj ligi i puni aparate hranom i pićem</h2><p>No, morao je raskinuti ugovor i s <strong>Koperom </strong>te je morao donijeti novu životnu odluku.</p><p>- Tada sam odlučio da idem igrati treću ligu i da ću se zaposliti. Punim aparate, vozim se s kombijem, nisam zatvoren u tvrtki osam sati i ne radim na normu nego punim aparate s kavom, hranom i pićem. Ne mogu biti na jednom mjestu dugo vremena pa mi je sve to dobro. I imao sam puno sreće i na tome sam danas zahvalan direktorima Jasmini i Kreši Futura koji imaju puno razumijevanja te me bez problema puštaju u Austriju na utakmice, kao i kolegama Nikolicu i Dukiću koji su me već toliko puta pokrili i uskočili kad sam imao nogometne obaveze - jasan je Sačer.</p><p>Nakon svega, od mladih selekcija reprezentacije, do austrijske pete lige i posla van nogometa. Mario Sačer tek ima 29 godina, a prošao je nogometno sito i rešeto prožeto ozljedama i lošim životnim odlukama. Ali ne odustaje od nogometa i dalje igra u <strong>Trofaiachu</strong>.</p><p>- I dalje treniram u Austriji i doma, imam četiri treninga i utakmicu. Tjedno možda imam dan, dva slobodna. U Austriji je sezona poništena, a ja već imam dogovorenu cijelu sljedeću sezonu u istom klubu te dolazak na pripreme. Uvjeti su tamo stvarno dobri, bolji nego u našoj drugoj ligi. Svlačionice, oprema, način rada kluba, sve funkcionira 'kao po špagi' - tamo sam u pansionu kad igramo, odigram, odspavam i vraćam se u Hrvatsku, stvarno je sve na najvišoj razini - objašnjava Sačer.</p><p>Za nogomet je u godinama u kojima bi još mogao zablistati, jer bilo je i takvih slučajeva, ali i već ima problem da će klubovi gledati kako im s toliko godina nosi dosta rizika u vidu moguće prodaje.</p><p>- Nikad ne znaš što se može dogoditi. Volio bih da se neki pomak u karijeri još može dogoditi jer se sad samo više gledaju mladi igraći na kojima se kasnije može zaraditi. Realno gledano, ja bi trebao zabiti dosta pa da me se gurne u 'bijesne' države.</p><p>Tek će u studenom navršiti 30, a kao da je već 'sto godina' znanac iz seniorskog nogometa. Imao je turbulentnu karijeru, koja doduše još može krenuti uzlaznom putanjom, a o svemu iskreno zaključuje.</p><p>- Nisam zadovoljan sa svime, donosio sam krive odluke i što je, tu je. Praktički nisam napravio ništa, imam utakmice u reprezentaciji, zaigrao sam za voljeni klub, ali na kraju svega, pa kao da nisam napravio ništa - iskren je Mario čiji je dres s prve utakmice u Hajduku na aukciji humanitarne akcije 'Vratimo Palčiće u Petrovu' dostigao cijenu od 1200 kuna.</p>