Igrao u Plzenu, a danas brani boje Rudeša: Viktoria je ukleta!

U pauzi između dvomeča šesnaestine finala Europske lige između Dinama i Viktorije Plzen pronašli smo idealnog sugovornika koji vrlo dobro poznaje prilike u oba kluba. Radi se o lijevom beku Rudeša Siniši Rožmanu (28) koji je dio svoje igračke karijere proveo upravo u Viktoriji. Tamo je igrao u sezoni 2010./2011., a nije sve prošlo kako je planirao.

- Kao nadareni junior Slaven Belupa, sa svega 19 godina, otišao sam u Češku na probu. Tamo me doveo Rade Simić, otac češkog reprezentativca i braniča Milana Stefana Simića. Nakon nekoliko dana čelnici Viktorije Plzen odlučili su mi ponuditi trogodišnji ugovor, a ja sam potpisao.

'Bili su kao Slaven Belupo'

Kakva je Viktorija bila u to vrijeme?

- Ni blizu kao danas. Viktorija je tada bila momčad sa sredine ljestvice, stabilan prvoligaš, nešto poput našeg Slaven Belupa. A onda je počeo streloviti uspon kluba. Već 2011. godine osvojili smo naslov prvaka Češke i igrali Ligu prvaka s Milanom, Barcelonom i BATE Borisovom te završili treći u toj skupini.

Foto: screenshot/instagram

Siniša Rožman se u Viktoriji nije naigrao jer je imao strašnu konkurenciju u vidu dva vrlo poznata imena.

- Uglavnom sam igrao za drugu momčad Viktorije, a drugi dio te sezone i na posudbi u češkom drugoligašu Hlucinu. Na poziciji lijevog beka u klubu je tada bio Jan Lecjaks koji je danas u Lokomotivi. Lecjaks je bio projekt kluba, 'zlatni tinejdžer' kojeg su gurali i na kojem su željeli zaraditi. Na kraju je prodan u Young Boyse. U klubu je tada bio i David Limbersky (35), a ostao je sve do danas. Bio je strašan talent, za mene najbolji češki bek uopće, ali je problem bila glava. Ekscesan je tip, volio je piće i zabave, a ono što je posebno fascinantno je da se radi od dešnjaku koji je priučeni lijevi bek.

Foto: Viktoria Plzen

Rožman je priznao kako je dolazak u Viktoriju bio pogrešan potez. Kaže da je tada bio 'zelen', a to nam je potkrijepio anegdotom.

- Dolazim ja na prvi trening, a ispred mene neki čovjek s 15-20 kilograma viška, bez pretjerivanja. Mislio sam da je neki klupski djelatnik, oružar. Obukao je dres i krenuo trenirati s nama, noge kao u patka. Bilo mi je to malo smiješno, ali nastao je kaos kad sam mu gurnuo loptu kroz noge. Svi su se primili za glavu i nisu mogli vjerovati na što sam se drznuo. 'Što to radiš, jesi li normalan?!', pitali su me suigrači. Nisam imao pojma tko je to, otišao sam kući i googlao njegovo ime - sve mi je bilo jasno.

Foto: Viktoria Plzen

- Počinio sam 'smrtni grijeh' i gurnuo kroz noge Pavelu Horvathu, najvećoj zvijezdi kluba. Bio je tada u poznim igračkim godinama, ali s renomeom bivšeg igrača češke reprezentacije. Bio je u Galatasarayu, Sportingu, fantazist pravi... - pričao nam je Rožman kroz smijeh.

'Viktoria je ukleta'

Zašto ste otišli iz kluba?

- Nisam više mogao tamo živjeti. U momčadi su bili samo Česi i Slovaci koji su se družili međusobno, a gotovo nitko od njih nije znao engleski pa nam je komunikacija bila otežana. Od stranaca smo bili tek Brazilac Paulo Rodrigues i ja. Nisam imao prijatelja, uglavnom sam se kretao po restoranima i mjestima na kojima su se okupljali ljudi s 'ovih prostora'. Na kraju sezone sam raskinuo ugovor i vratio se u Hrvatsku. Možda i bolje, to je uklet klub!

Kako mislite uklet?

- Spomenuo sam Brazilca Rodriguesa. On je prije nekoliko godina poginuo u prometnoj nesreći. Više nisu živi ni stoperi David Bystron i František Rajtoral koji su počinili samoubojstvo prije dvije godine u razmaku od svega mjesec dana. Kada sam to čuo nisam mogao vjerovati. Rajtoral je imao problema s depresijom i objesio se u Turskoj, a Bystron se ubio zbog problema sa drogom. Bio je čudan i u moje vrijeme, padao je nekoliko puta na dopingu. Desni bek Marian Cisovsky obolio je od bolesti paralize i danas je u invalidskim kolicima... - priča nam Rožman u dahu pa dodaje:

- I to nije sve. Predsjednik kluba Miroslav Križ nestao je netom prije mog dolaska tako da ga nikad nisam ni upoznao. Čovjeka do danas nisu pronašli, a priča se da ga je mafija kidnapirala ispred jednog restorana u Pragu. Policija ga je proglasila mrtvim. Previše stvari je u toj cijeloj priči čudno da bi bilo slučajno, jednostavno uklet klub - uvjeren je hrvatski lijevi bek.

Sigurno si s posebnim zanimanjem pratio susret svog bivšeg kluba protiv Dinama prošlog tjedna?

- Jesam, nije me iznenadio preokret Viktorije. To je taj češki mentalitet, oni su kao Nijemci, igraju do kraja bez obzira na rezultat. Dobar su kolektiv, ali imaju i vrhunske pojedince, momčad koja je već godinama na okupu. Bio sam tamo prije gotovo deset godina, a velika većina igraća je još uvijek tamo, nevjerojatno.

- Vidjeli ste koliko je opasan Milan Petržela. Sjećam se koliko je brz i neugodan bio na treningu, asistirao je Pernici za gol. Od igrača s kojima sam tamo igrao tu su i spomenuti David Limbersky, Daniel Kolar, Marek Bakoš... Sve vrlo dobri i iskusni igrači.

'Vrba voli agresivnu igru'

Ipak, Rožman ističe najveću snagu Viktorije.

- Trener! Pavel Vrba je vrhunski trener. Za mene najbolji češki stručnjak. Sličan je Bjelici, jako je studiozan i jedan je od najboljih trenera koji me vodio. Izuzetan je taktičar i ne čudi me što je pogodio sa zamjenama na utakmici s Dinamom. Vidjeli ste kakav su presing igrali Česi, to je Vrbin trenerski rukopis, on voli agresivan pristup i cijeni igrače koji idu glavom na kopačku.

Može li Dinamo preokrenuti 2-1 u uzvratu?

- Apsolutno! Mislim da Dinamo prolazi 100% ako pristup bude pravi.

Koje su slabe strane Viktorije?

- Nemaju individualnu kvalitetu kao Dinamo. 'Modri' moraju što više lopti igrati na Brunu Petkovića, taj dečko je vrhunski igrač i po meni ozbiljan kandidat za hrvatsku reprezentaciju. On će unerediti Viktoriju, a presuditi Česima bi mogao Dani Olmo, korak je brži od svih - završio je Siniša Rožman.