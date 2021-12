U Splitu će se 26. prosinca održati 19. po redu humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića - memorijal Dino Petrinović". Danas su u Caffe baru Antique izvučeni parovi, u polufinalu će se sastati "Kauri" i "Camel" te "Antique" i "Vivas". Veliko finale, koje će i ove godine izravno prenositi HRT, igra se u 18.30 sati. Kao i uvijek do sada Gripe će pohoditi veliki broj poznatih imena, uglavnom bivših i aktualnih igrača Hajduka, koje će predvoditi najveća zvijezda Marko Livaja, koji je i izvukao parove polufinala.

Humanitarni turnir svake godine u Split dovede brojna poznata imena koja uživaju u atraktivnom nogometu i dobroj zabavi, i nema sumnje da će i ove godine biti isto te da će se na koncu skupiti novac za one kojima je to najpotrebnije, a to su djeca s problemima u razvoj smještena u Centru "Mir" u Rudinama.

- Drago mi je da tradicija ide dalje nakon godina pauze zbog korone, da ćemo po 19. put organizirati ovaj turnir - rekao je u uvodu glavni organizator turnira Damir Karaman.

Prva zvijezda turnira je Marko Livaja.

Tu se prvi put čulo za mene

- Drago mi je što sam već 11. put na ovom turniru. Nadam se da će ljudi doći u velikom broju - rekao je Marko Livaja, a zatim dodao:

- Kada prvi put dođeš na turnir, onda taj posebno pamtiš, pogotovo što sam zaigrao sa 16 godina i što se po prvi put čulo za mene. Svake godine je turnir sve teži. Očekujem lijepu atmosferu i da dođe što više ljudi.

Na turniru će ove godine debitirat Caffe bar "Vivas" kojeg vodi Vlatko Đolonga.

- Kao igrač sam nastupao i uvijek sam bio dobrodošao u ovo društvo, i velika mi je čast sada biti u ovom društvu. Veliko mi je zadovoljstvo i hvala ekipi što su me pozvali. A što se tiče momčadi, za nas će igrati Stanko Bubalo, Igor Musa, Roko Šimić, nadam se i Sučić i još pokoje poznato ime – kazao je Đolonga.

Branimir Merćep iz Kaurija je također najavio jaku postavu.

- Ivo Grbić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Filip Krovinović... to su igrači čije smo potvrde do sada dobili, ali bit će ih još...

Idejni začetnik i jedan od organizatora turnira Ivica Mornar aktivno sudjeluje od prvoga dana, a ove godine predvodi svoj kafić "Camel".

- Mi uvijek složimo momčad kao spoj starijih i mladih. Tu su Stipe Pletikosa, Vlado Balić, Danijel Subašić koji će možda igrati, ali i voditi momčad, tu je Marin Ljubičić, Josip Elez, Nikola Katić... Kao i svake godine i ove ćemo promovirati mlade igrače, tako smo pozvali malog Vrcića, juniora Hajduka.

Što je u Napulju Maradona...

Antique bar nastupa po prvi put ove godine, no njegovi vlasnici su dio turnira od prvoga dana.

- Za nas će igrati Livaja i ostali - rekao je Gordan Boljat i nasmijao sve okupljene, uključujući i poslovično ozbiljnog Livaju.

- Ono što je u Napulju Maradona, to je u Splitu Livaja. To je čovjek koji s nama igra od prvog dana i zahvaljujem mu na svemu. Mislim da smo i mi malo zaslužni za njegovu karijeru. Igrat će kao i uvijek Marin Tomasov, Josip Vuković, možda Ivan Perišić, i igrač koji će na zimu pojačati Hajduka, inicijali N.K. Nikola Kalinić naravno, vidjet ćete... Da, zaboravio sam Stipu Biuka, a što se tiče Rakitića, ne odustajemo od njega, on će doći na 20. jubilarno izdanje turnira, za koji spremamo pravi spektakl.