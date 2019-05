Iker demantirao Portugalce: Ma kakva mirovina, dobro sam!

U četvrtak je portugalski O'Jogo iznio informaciju kako je za Ikera Casillasa (37) karijera završena. Portugalci su pisali kako će Casillas sjesti u jednu od fotelja u Portu i tako zaključiti svoju bogatu karijeru u kojoj je dogurao do statusa legende u Real Madridu i sa Španjolskom je osvojio sve što je mogao.

Buenas a tod@s:

Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! 💙👍🏼 — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 17, 2019

Kada se Iker Casillas ujutro probudio nije mogao vjerovati što čita pa se odmah oglasio na svom službenom Twitter profilu:

- Dobro jutro svima, ne, ne idem u mirovinu. Znat ćete kada dođe taj dan, ali to nije još. Do tada, samo polako. Jučer (u četvrtak nap.a.) imao sam pregled kod doktora Felipea Maceda i sve je prošlo dobro. To su sjajne vijesti i želio sam ih podijeliti s vama - otkrio je veliki Iker.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Iker je 1. svibnja stigao na trening na kojemu je proveo pola sata, a onda mu je došlo slabo. Liječnici su ga odmah odvezli u bolnicu, a kasnije je ustanovljeno da je imao srčani udar. Španjolac je u bolnici proveo pet dana.

- Želim zahvaliti svima koji su mi poslali podršku. Ne znam što budućnost nosi, ali najvažnije je to da ja sada mogu stajati ispred vas i pričati. Hvala vam što se me dočekali, vidimo se uskoro - rekao je svjetski i europski prvak nakon što je izašao iz bolnice u društvu svoje djevojke Sare Carbonero.

S Ikerom se ne slaže kardiolog

Njemu je srčani problem riješen, ali situacija u kojoj se našao bila je strahovito ozbiljna i opasna pa su doktori s maksimalnom ozbiljnošću krenuli s liječenjem, no nisu se htjeli zaletavati s prognozama i govoriti o tome hoće li Casillas nastaviti s karijerom ili je ovo definitivni kraj. Španjolski kardiolog Juan Antonio Corbalan smatra kako je njegov nogometni put gotov.

- Iker se neće moći više baviti profesionalnim sportom nakon što je doživio infarkt miokarda. Moći će voditi normalan život, ali njegova je karijera završena.