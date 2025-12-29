Obavijesti

Sport

Komentari 1
RONALDO NAZARIO

'Il Fenomeno' ispričao priču o počecima: 'Bio sam krvav od udaraca, počeo sam i plakati'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
'Il Fenomeno' ispričao priču o počecima: 'Bio sam krvav od udaraca, počeo sam i plakati'
2
Foto: Sven Hoppe/DPA

Smirili su me suigrači i vratio sam se u drugo poluvrijeme. Nisam više gledao loptu, nego gdje je taj tip. Na kraju smo pobijedili 3:0, a ja sam zabio sva tri gola - ispričao je Ronaldo Nazario za Mundo Deportivo

Ronaldo Nazario de Lima (49) ime je koje gotovo svaki nogometni znalac prepoznaje. Legendarni Brazilac jedan je od najvećih imena u nogometnoj povijesti i najbolji napadač svih vremena, a ni ozljeda koljena nije g zaustavila u maestralnoj igri i talentu. 

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Karijeru je započeo još u tinejdžerskim danima u rodnom Brazilu gdje je zahvaljujući svojim neosporivim talentom stekao nadimak 'Fenomeno'. Nakon karijere u Brazilu otputovao je u Europu gdje je igrao za nizozemski PSV, Barcelonu, Inter, Milan i Real Madrid. U Europu je došao mlad i morao se dokazati starijim suigračima, što nije bilo lako. U razgovoru za Mundo Deportivo, Ronaldo je priznao: 

- Bio sam vrlo samouvjeren, u jednom intervju u srijedu rekao sam da ću u nedjelju, na utakmici, zabiti tri gola. Druga minuta utakmice, moj branič je imao loptu, gledam na drugu stranu, a netko me sleđa udari šakom. Pao sam, nisam ni znao tko je. Ustao sam sav krvav, a on mi je rekao: 'Ovdje u svom je*enom životu nećeš zabiti tri gola - ispričao je pa nastavio nevjerojatnu priču: 

- Deset minuta je prošlo, sudac ništa nije vidio, a taj tip se vratio i opet me udario. Zamalo mi je izbio još jedan zub. Pet minuta prije kraja prvog poluvremena udario me i treći put, a da to nisam ni vidio. Nije bilo puno kamera, ništa se nije moglo jasno uhvatiti, ali usta su mi bila užasna, posvuda sam imao posjekline, tri udarca a da ih uopće nisam vidio - rekao je kroz smijeh. 

Ronaldo je tada imao samo 16 godina, htio se dokazati momčadi, a na poluvremenu je teren napustio u suzama. 

- Smirili su me suigrači i vratio sam se u drugo poluvrijeme. Nisam više gledao loptu, nego gdje je taj tip. Na kraju smo pobijedili 3:0, a ja sam zabio sva tri gola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom
FOTO Zanosna Julija objavila je zaruke s ofenzivcem Dinama
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Zanosna Julija objavila je zaruke s ofenzivcem Dinama

Gabriel Vidović ove se sezone još traži u Dinamu. Do sada je u sezoni odigrao 16 utakmica, a zabio je samo jedan gol i dodao isto toliko asistencija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025