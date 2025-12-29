'Il Fenomeno' ispričao priču o počecima: 'Bio sam krvav od udaraca, počeo sam i plakati'

Ronaldo Nazario de Lima (49) ime je koje gotovo svaki nogometni znalac prepoznaje. Legendarni Brazilac jedan je od najvećih imena u nogometnoj povijesti i najbolji napadač svih vremena, a ni ozljeda koljena nije g zaustavila u maestralnoj igri i talentu.

Karijeru je započeo još u tinejdžerskim danima u rodnom Brazilu gdje je zahvaljujući svojim neosporivim talentom stekao nadimak 'Fenomeno'. Nakon karijere u Brazilu otputovao je u Europu gdje je igrao za nizozemski PSV, Barcelonu, Inter, Milan i Real Madrid. U Europu je došao mlad i morao se dokazati starijim suigračima, što nije bilo lako. U razgovoru za Mundo Deportivo, Ronaldo je priznao:

- Bio sam vrlo samouvjeren, u jednom intervju u srijedu rekao sam da ću u nedjelju, na utakmici, zabiti tri gola. Druga minuta utakmice, moj branič je imao loptu, gledam na drugu stranu, a netko me sleđa udari šakom. Pao sam, nisam ni znao tko je. Ustao sam sav krvav, a on mi je rekao: 'Ovdje u svom je*enom životu nećeš zabiti tri gola - ispričao je pa nastavio nevjerojatnu priču:

- Deset minuta je prošlo, sudac ništa nije vidio, a taj tip se vratio i opet me udario. Zamalo mi je izbio još jedan zub. Pet minuta prije kraja prvog poluvremena udario me i treći put, a da to nisam ni vidio. Nije bilo puno kamera, ništa se nije moglo jasno uhvatiti, ali usta su mi bila užasna, posvuda sam imao posjekline, tri udarca a da ih uopće nisam vidio - rekao je kroz smijeh.

Ronaldo je tada imao samo 16 godina, htio se dokazati momčadi, a na poluvremenu je teren napustio u suzama.

- Smirili su me suigrači i vratio sam se u drugo poluvrijeme. Nisam više gledao loptu, nego gdje je taj tip. Na kraju smo pobijedili 3:0, a ja sam zabio sva tri gola.