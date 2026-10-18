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HRVATSKI GIMNASTIČAR

Ilija Kovtun u finalu Svjetskog prvenstva u dvije discipline

Piše HINA,
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Ilija Kovtun u finalu Svjetskog prvenstva u dvije discipline
Osijek: Ilija Kovtun, gimnastičar iz Ukrajine | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Kovtun koji je prije manje od dva mjeseca na EP u Zagrebu osvojio zlata u višeboju i na ručama u svom prvom nastupu za Hrvatsku na velikim natjecanjima

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Hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun plasirao se u finale višeboja i finale vježbe na ručama na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu, dok je u statusu prve rezerve za finale partera. Kovtun koji je prije manje od dva mjeseca na EP u Zagrebu osvojio zlata u višeboju i na ručama u svom prvom nastupu za Hrvatsku na velikim natjecanjima, u Rotterdamu je zauzeo sedmo mjesto u kvalifikacijama višeboja koje su se protezale kroz subotu i nedjelju. 

Kovtun je ukupno osvojio 83.099 bodova, odnosno 1.999 manje od najboljeg Japanca Shinnosukea Oke, ali se bez problema kvalificirao za finale koji je na programu u četvrtak, a u kojem će sudjelovati 24 gimnastičara.

Na svojoj najboljoj spravi, ručama, Kovtun je ostvario drugi rezultat kvalifikacija sa 14.900 bodova, bolji je bio samo Kinez Jingyuan Zou sa 15.466. Finale na ručama na programu je u nedjelju. Na parteru je Kovtun dobio ocjenu 14.000, odnosno finale mu je izmaknulo za samo 0.033 bodova. 

Osijek: Ilija Kovtun, gimnastičar iz Ukrajine
Osijek: Ilija Kovtun, gimnastičar iz Ukrajine | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

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