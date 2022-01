Iako se pričalo o nekakvoj tajnoj lokaciji dok čeka novo sudsko ročište, Novak Đoković ustvari se vratio u imigracijski Park hotel u kojem je bio smješten dok mu je prvi put ukinuta viza.

Đoković je viđen u automobilu koji se dovezao na parking spomenutog hotela, a tenisač je, inače, izgledao mirno i opušteno, na njemu ništa nije odavalo dojam zabrinutosti, kao da je uvjeren u nastup na Australian Openu, tvrdi ugledni australski list "The Age".

Kao i inače, ispred hotela se nalazila manja skupina prosvjednika koja poziva na puštanje tražitelja azila koji su zadržani u ustanovi.

Podsjetimo, Đokovićev slučaj prebačen je sa Saveznog okružnog suda na Savezni sud jer je sudac Anthony Kelly kazao kako se ne želi izlagati medijskom cirkusu.

Novakovi odvjetnici tražili su tim od tri suca na suđenju, ali državni odvjetnik se s tim nije složio. Nakon toga je sudac predstavio pravila Novakovoj i australskoj strani, a prvo je ročište bilo završeno nakon samo petnaestak minuta.

Novo je ročište zakazano za 23.30 u subotu po našem vremenu, odnosno devet sati i 30 minuta ujutro po australskom vremenu. A Novaku bi uz ukidanje vize, mogli zabraniti ulazak u Australiju na tri godine. To bi praktički značilo da se više neće natjecati na Australian Openu do kraja karijere jer su mu 34 na leđima. No o tome bi također trebao odlučivati sud.