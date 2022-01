Vučić je poručio tenisaču da će se Srbija za njega boriti.

"Ako ste htjeli Novaku Đokoviću zabraniti da po deseti put osvoji trofej u Melbourneu, zašto ga niste vratili odmah, zašto mu niste rekli da je nemoguće da dobije vizu za vašu zemlju? Zašto ga maltretirate i zašto se iživljavate ne samo nad njim, već i nad njegovom obitelji i čitavom jednom nacijom, slobodarskom i ponositom?“, upitao je Vučić u snimljenoj poruci na Instagramu.

On je poručio da će se Srbija boriti za Novaka Đokovića..

"To što ćete ga maltretirati, dan, dva, ili pet, manje ili više, neće promijeniti ni sud našeg naroda o narodu Australije, koji izuzetno poštujemo i cijenimo, ali ni o Novaku Đokoviću. Možete pisati stotine i tisuće tekstova, najgorih mogućih o njemu, on će ostati najveći tenisač svih vremena i on će uvijek biti u našim srcima", poručio je Vučić.

Australski savezni sud u nedjelju će odlučiti o žalbi Novaka Đokovića nakon što mu je vlada u petak, usprkos sudskoj presudi u njegovu korist na temelju podnesenih dokumenta za liječničko izuzeće, drugi put poništila vizu i naredila deportaciju, što bi mu moglo uskratiti mogućnost da se bori za 10. naslov na Australian Openu i rekordnu 21. Grand Slam titulu.

Morrison je, reagirajući na odluku ministra za imigracije Alexa Hawka da ponovno poništi vizu Đokoviću, rekao kako razumije razloge temeljem kojih je, "nakon pažljivog razmatranja", ministar ukinuo vizu.

"Pandemija (covida-19) je bila nevjerojatno teška za svakog Australca, ali mi smo se držali zajedno i spasili živote i ono od čega živimo. Zajedno smo postigli jednu od najnižih stopa smrtnosti, najjaču ekonomiju i najveću stopu cijepljenja u svijetu“, istaknuo je u priopćenju Morrison, kojeg za četiri mjeseca očekuju izbori, pa se situacija s Đokovićevom vizom naziva "političkom sagom" i stavlja u predizborni kontekst.

Morrison je ukazao da su Australci podnijeli mnoge žrtve tijekom pandemije i da „s pravom očekuju da će rezultat tih žrtvovanja biti zaštićen“.

Vučić je na Instagramu u četverominutnoj video poruci istaknuo kako se obraća "zbog svega što se zbiva posljednjih dana u Melbourneu" i da to ne radi zato što ga zanima "dobivanje bilo kakvih političkih bodova" ili ga brine koliko će ih izgubiti, naglašivši i da se nikada nije "kitio tuđim perjem".

"Ali napadi i pritisci na Novaka Đokovića, državljanina Srbije, Srbina, građanina ove zemlje, iz nama nepoznatih razloga dosegnuli su su takve razmjere da je nemoguće za mene da se ne oglasim i da ne kažem ne samo šta mislim, već i šta je naš odgovor Australiji na to“, naveo je Vučić.

On je dodao kako „vjerojatno ni riječ ne bi rekao da se poslije ponovljene odluke izvršnih tijela australskih vlasti da se uskrati viza Đokoviću nije oglasio i premijer Australije i pozdravio tu odluku o ukidanju vize.

Vučić je rekao da je "začuđen, prije svega, zbog činjenice da takve odluke mogu donositi izvršna tijela vlasti poslije pravovaljanih odluka sudskih tijela".

Time su, kako je ocijenio, pokazali kako izgleda "nebitno pravosuđe, jer sva vlast je u rukama izvršnih tijela".