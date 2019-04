Ima tisuće i tisuće tenisica! Na utakmici ih zna promijeniti 12

PJ Tucker je NBA košarkaš. Rutiner, 33-godišnjak. Još ga je 2006. draftirao Toronto, ali nakon samo jedne sezone otišao je u Europu pa se u 2012. vratio u Ameriku, u Phoenix. Od ljeta 2017. je u Houston Rocketsima s kojima ove sezone lovi naslov.

Foto: Alonzo Adams

Klasični profesionalac. Sa toliko košarkaških profi-godina ide i velik novac. Novac s kojim si čovjek, ako mu je to đir, može priuštiti raznorazne ekstravagantne navike.

PJ na jednu od svojih strasti troši 200-tinjak tisuća dolara godišnje. Na tenisice. Čovjek zasad nije postao NBA prvak, ali je - svjetski prvak u skupljanju košarkaških tenisica.

- Koliko ih imam? A ne znam... Nekoliko tisuća pari. Najskuplje su one za koje sam dao 36.000 $ no to je bilo u humanitarne svrhe, inače ne trošim toliko na jedan par. Imam posebnu torbu pa na utakmicu nosim i po 16 pari, a na jednoj tekmi sam ih promijenio 12, šest pari! - priča PJ Tucker.

Foto: espn

- Sve je počelo prije gotovo 20 godina, još 2000. Onda je bilo teže naći raritetne primjerke, sada je sve daleko lakše, sa društvenim mrežama. Svi znaju da sam lud za tenisicama pa mi dojavljuju ako se negdje pojave neke posebne. Još od prvih Air Jordan tenisica najviše volim prve serije. Za tim sam lud - objašnjava Tucker.

- Ne zanima me javni dio priče. Isto bih radio i da npr. nema Instagrama ili kamera na NBA utakmicama. To je samo moja strast. I sam sam dizajnirao neke. Dnevno potrošim cca. četiri sata tražeći rijetke primjerke. To je jednostavno važan dio mog života, nešto što volim i u čemu uživam - rekao je PJ Tucker.