Imaju novac, ali i emocije: Suze junaka za kraj čudesne sezone

Nakon spektakularnog tjedna Lige prvaka, nismo svjedočili još jednom čudu. Najavljivao je Brighton uoči utakmice s Manchester Cityjem velike stvari, poručivao da će igrati za "redse" i njihov naslov prvak, ma čak je i poveo i bacio u očaj goste..., ali City je prejak. City je klasa više, a Pep Guardiola je preozbiljan stručnjak da si dopusti da mu naslov prvaka izmakne u zadnjem kolu.

- Jurgen Klopp zaslužuje titulu. Pa Liverpool je cijelu sezoni igrao na najvišem mogućem nivou. Probat ćemo sve ne bi li izvukli barem bod protiv Manchester Cityja i tako pomogli 'redsima' da osvoje titulu - pričao ofenzivac Brightona Pascal Gross prije utakmice...

Ali, City je imao druge planove. Obranio je naslov prvaka, i drugu je uzastopnu sezonu podigao najveći trofej u Engleskoj, trofej kojeg navijači Liverpoola čekaju od osnivanja Premier lige. Bio je Liverpool prvak Engleske 18 puta, ali nikako od 1990. godine kada je formiran današnji sustav natjecanja.

No nije ovo priča o Liverpoolu. Ovo je priča o još jednoj čudesnoj sezoni Manchester Cityja, sezonu koju su završili s tri osvojena trofeja. Pep Guardiola je drugi put prvak Engleske, još samo jednom da ponovi taj uspjeh i izjednačit će se s brojem naslova prvaka koje je osvajao u Španjolskoj s Barcelonom i Njemačkoj s Bayernom.

Manchester City mnogi nazivaju plastičnim klubom, često govore da novac može kupiti naslove, ali ne i dušu, ali pokazali su igrači Cityja da itekako imaju dušu. Samo 83 sekunde im je trebalo da se vrate nakon gola Brightona i ponovno preuzmu pole-position. Vidjeli smo kako slave, vidjeli smo i suze junaka Aymerica Laportea koji je nakon izjednačenja Agüera zabio za vodstvo. Da, Manchester City nije ni blizu Liverpoolovoj povijesti, ali to je klub koji je obilježio posljednje desetljeće engleskog nogometa. I to im nitko ne može oduzeti. Ovaj trofej su u potpunosti zaslužili.

Šeik Mansour je uložio bogatstvo, a Cityju je donio 11 trofeja u Engleskoj

Priča o uzletu Cityja krenula je 2008. godine kada je šeik Mansour kupio klub za 260 milijuna eura. To je čovjek čije se bogatstvo procjenjuje na 32 milijarde eura, a bogatstvo čitave obitelji Al Nahyan, vladajuće obitelji Abu Dhabija, na otprilike 630 milijardi eura. Ima dvije žene i šestero djece. Dio svog bogatstva uložio je u nogometne klubove, vlasnik je City franšize koja uz klub iz Manchestera drži Melbourne City i New York City, a gazda je i Al-Jazire. Od 2005. godine ima udio u dionicama Ferrarija i on je zaslužan za dovođenje Formule 1 u Ujedinjene Arapske Emirate.

Veliki je zaljubljenik u automobile, a najvrjedniji u njegovoj bogatoj kolekciji je Porsche 911 GT1 procijenjen na 3,5 milijuna eura. Vlasnik je i šeste najveće jahte na svijetu, Topaz. Izgrađena je 2012. godine u Njemačkoj, dugačka je 147 metara, ima osam katova, dva heliodroma, tri bazena, teretanu, jacuzzije i kino.

Teško je i pobrojati silne milijune koje je uložio u klub, a unatoč silnim milijunima na prve je trofeje trebao čekati do 2011. godine. Od tada ih je City osvojio 11, a sve ranije godine svoga postojanja do tada, samo jedan trofej više. Pep Guardiola donio im je pet trofeja, a njegova je momčad i ove je sezone igrala fantastičan nogomet. Dala je daleko najviše golova u prvenstvu (95), primila samo jedan gol više (23) od Liverpoola... Sezonu je završila s 32 pobjede u 38 kola, dva remija i četiri poraza. Preračunato u osvojene bodove: 98. Remizirali su samo s Wolvesom i Liverpoolom, a izgubili od Chelseaja, Crystal Palacea, Leicester i Newcastlea, sve u istom razdoblju krajem 2018. godine i početkom 2019. Zadnji poraz dogodio im se 29. siječnja.

Foto: REUTERS

Pep englesku avanturu započeo 'razočarenjem', brzo stvorio napadačku silu

Kada je Pep preuzeo kormilo 'građana', šeik Mansour mu je u premijernoj sezoni na raspolaganje dao 213 milijuna eura, a on ju je završio bez trofeja. U Premiershipu je treći, Ligu prvaka napustili su u šesnaestini finala, u EFL kupu ispali u četvrtoj rundi, a u FA kupu natjecanje završili u polufinalu.

Pripisat ćemo to sezoni 'aklimatizacije' na engleski nogomet, usput budi rečeno City je u svoju blagajnu od transfera spremio 'malenih' 35 milijuna eura. Nakon zagrijavanja, Pepov stroj je bez puno muke promarširao kroz Premiership sa 100 osvojenih bodova i EFL kupom. Daleko je to bilo od savršene sezone jer su ispali u petoj rundi FA kupa, dok je na u Ligi prvaka ispao u četvrtfinalu.

Te je sezone Pep dobro peglao karticu šeika Masoura. Doveo je Laportea, Mendyja, Bernarda Silvu, Edersona i ostatak nove družine za nevjerojatnih 318 milijuna eura. Doduše, spremio je 92 milijuna u plavu blagajnu, ali 226 milijuna eura otišlo je u fond za budućnost.

Treća sezona, očekivanja na vrhuncu. Sve kladionice daju Cityju ulogu favorita i u Ligi prvaka i u Premiershipu. 'Ma pregazit će to Pep' uz krilaticu Liverpoolovih navijača kako će 'nadolazeća sezona biti ta'. Potrošilo se dodatnih 77 milijuna eura, nek se nađe. City je od prvog kola izgledao goropadno u Engleskoj, dok su ipak u Europi bili nekako povučeni.

Kao da se Guardiolina momčad nije mogla u potpunosti opustiti u najvećem europskom natjecanju, ali opet su nekako uspjeli proći. Došli su i do polufinala, ali tamo su ispali od Tottenhama nakon par spornih situacija i uključivanja VAR-a. Ponovno su ostali kratki u Europi, ali uzeli su naslov u dramatičnoj završnici gdje su pokazali i da su momčad s karakterom. Trofej Carabao kupa već su ranije stavili u vitrinu s trofejima, a čeka ih i finale FA kupa 18. svibnja kada mogu kompletirati trostruku krunu.

Foto: PHIL NOBLE

Hej, Liverpool, hoćemo se mijenjati?

Guardiola je na pojačanja u Manchester Cityju potrošio ukupno 608 milijuna eura, a sa španjolskim znalcem i bogatim vlasnikom "građani" su postali prva momčad nakon 10 godina u Premier ligi koja je obranila naslov prvaka. Iduće se sezone i od Pepa i od Cityja očekuje iskorak. I navijači žele europski trofej, polufinale Lige prvaka je premali doseg za ovakvu momčad.

Eh, da su se mogli dogovoriti s Liverpoolom koji je u finalu Lige prvaka... I jedni i drugi bi se vjerojatno bez previše razmišljanja zamijenili za pozicije - Liverpool s prvim naslovom prvaka Premier lige, City u finalu, a možda i s povijesnim trofejem Lige prvaka.

Dugo će se pamtiti ova engleska sezona. Toliko sjajnih utakmica, velika izjednačenost Cityja i Liverpoola i drama kojom je zaključeno posljednje kolo. Čitav Anfield je slavio kada je stigla vijest da je Brighton poveo protiv "građana", ali slavlje nije potrajalo. Na kraju se slavi u plavom dijelu Manchestera, ali čestitke čudesnom Liverpoolu koji je s rekordnih 97 osvojenih bodova kao drugoplasirani ostao bez naslova prvaka.