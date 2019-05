'Imala sam poseban meni da nabijem kile i budem teškašica'

Senzacija Svjetskog taekwondo prvenstva u Manchesteru zove se Doris Pole.

Zagrepčanka je 18 dana prije 21. rođendana došla do bronce pobijedivši tri borbe u kategoriji +73 kilograma, u kojoj je bila samo gost.

- Ove godine sam se borila u -73, a i tamo sam prelagana sa svojih 68 kila. No kako je odlučeno ovako, nutricionistica mi je složila prije mjesec dana kvalitetan meni s više kalorija i uspjela sam. Prije vage sam još popila dosta vode, taman za 73,200 kg - smije se Doris.

Savez i izbornik odlučili su se gurnuti u višu kategoriju iz sportskih razloga, kako bi otvorila mjesto na SP-u još jednoj kvalitetnoj natjecateljici.

Za medalju je morala pobijediti aktualnu europsku prvakinju Poljakinju Aleksandra Kowalczuk (8-5).

- Malo me brinulo kako ću se nositi s curama iz ove kategorije koje su sve više i teže od mene. Umarali su me klinčevi i jači udarci, ali rekla sam si to jutro “sad sam tu gdje jesam i idem to iskoristiti” - kaže Doris.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

I iskoristila je na najbolji mogući način. U polufinalu je ipak bila prejaka Shuyin Zheng, olimpijska pobjednica 2016. godine i treća na svijetu 2017. godine.

Deset centimetara viša, teža i iskusnija 25-godišnja Kineskinja pobijedila je 9-2.

- Znali smo da Doris može puno, ali još se nikad nije iskušala u borbama s teškašicama. Složili smo dobru taktiku i koristili to što je Doris brža, no Kineskinja je ipak bila preiskusna. No ovo je odličan rezultat, idemo dalje. Sad nas već početkom mjeseca čeka Grand Prix u Rimu - rekao je trener Dejan Mesarov, koji je vodio Pole u borbama.

Mladoj članici TKD kluba Dubrava ovo je najbolji rezultat karijere, a dugoročni cilj su Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Za ove je nažalost bila premlada kad su se počeli sakupljati bodovi.

- Kako je olimpijska kategorija +67 kg, ovo će mi iskustvo u teškoj kategoriji dobro doći. Znala sam da sam agilnija i brža, a sad znam i da mogu podnijeti teže udarce i da se mogu nositi s njima - rekla je Doris.

Što se tiče ostalih natjecanja, kaže kako će se ipak vratiti u svoju kategoriju, jednu niže.