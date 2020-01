'Imam istu tetovažu kao brat! Dinamo? Da, vratio bih se...'

Sav sam koncentriran na novi klub jer želim opravdati povjerenje ljudi koji su stali iza mene. Smatram da ću se uspjeti nametnuti treneru Tomislavu Stipiću tijekom ove polusezone i stoga sam i došao u Koprivnicu koja je lijep grad, kazao nam je u uvodu oduševljeni Davor Lovren (21), koji se nakon Njemačke „odiseje“ duge tri godine vratio u Hrvatsku.

Otišao je iz Fortune Düsseldorf u potrazi za boljom minutažom. U tri godine je odigrao 17 utakmica, od kojih je najplodnija bila prva sezona kada je sve krenulo dobro. Nanizao je 15 susreta i onda nestao iz prvih 11.

- Nakon te prve sezone, dok sam bio na Dinamov igrač na posudbi, sve je izgledalo sjajno. Dobre igre koje sam tad pokazivao bile su motiv za klub da me otkupi od Dinama. Potpisao sam ugovor na pet sezona. Ne mogu shvatiti zašto nisam dobio priliku nakon što sam potpisao ugovor. Sve sam manje bio i u kadru. Naravno, svoje obveze prema seniorskom sastavu sam ispunjavao, redovito sam trenirao i pokušavao sam se nametnuti treneru... Zašto nisam dobivao prilike? Teško mi je na to pitanje odgovoriti - govori nam najnovije pojačanje u redovima Slaven Belupa pa dodaje:

- Je li povratak u Hrvatsku korak unatrag? Ma kakvi, to je iskorak prema pravoj karijeri.

Dok smo razgovarali u Slavenovim klupskim prostorijama prilazili su mu brojni zaposlenici kluba te ga pitali kako se osjeća u Koprivnici. Iznenađen je atmosferom koja na svakom koraku zrači pozitivom, te da mu se Koprivnica baš dopala.

- Bio sam i ranije u Koprivnici, dok sam igrao u mlađim uzrastima Dinama, ali osim stadiona ništa drugo nisam vidio. Sad sam malo upoznao grad i doista je simpatična sredina. Sretan sam što sam došao i dati ću sve od sebe da vratim karijeru na pravi kolosijek - pojašnjava svoje planove.

Kad smo ga upitali koliko misli dati golova, kroz smiješak nam je rekao da to ne može prognozirati, ali kao i svaki nogometaš želi što više puta zatresti protivničku mreže kao i asistirati suigračima.

'Sosi i Brekalu se poklopilo'

Davor je veliki prijatelj s Josipom Brekalom i Bornom Sosom. Sva trojica su članovi čuvene hrvatske generacije nogometaša rođenih 1998. godine.

- Nisam se još čuo s Brekalom niti sa Sosom. Baš ću im se danas javiti. Vjerujem da i oni na moj povratak gledaju isto kao i ja - pozitivno. Naravno da ni njima na početku nisu cvjetale ruže u Njemačkoj, ali su dočekali svojih pet minuta i pokazali da su povukli prave poteze. Čuo sam se sa bivšim suigračima iz Dinama i oni isto misle kao i ja. Puno se stvari mora posložiti, poput mozaika da se dobije prava slika – govori Davor, brat svjetski poznatog Dejana (30). Dodajući kako se radi o milijun sitnica koje utječu na karijeru.

Ni njegov stariji brat u svojoj karijeri nije išao samo sunčanim dijelom staze već je i on prolazio trnoviti put. Prvo Inter

Zaprešić, i za njega su govorili da je to pogrešan put, ali se pokazalo da je to bio ispravan potez, jer je za igrača najbitnije

da igra.

-Uvijek moraš dati sve od sebe. Trpjeti i biti ponizan i onda se sve to vrati u vidu jedne sjajne karijere kakvu ima moj brat. Dejan kaže da nikada se ne treba okretati za onim što je prošlo već samo gledati naprijed. Tako se i ja ponašam, i ne žalim za prolivenim mlijekom. Nadam se da ni mene neće zaobići uspješna karijera. Brat me uvijek podržavao kao i ja njega. Naravno da uvijek ima bratskog podbadanja, haha, ali jedan za drugog bi dali sve - smije se Davor pa pojašnjava:

- Imamo istu tetovažu na istom dijelu tijela što je ujedno i neka dublja obiteljska poveznica - kaže mirnim glasom svoj odnos

prema bratu i obitelji.

'Vratio bih se u Dinamo'

Od igrača Dinama, zadnji put se čuo s Nikolom Morom.

- Kazao mi je da jedva čeka da se uskoro vidimo na travnjaku, da zaigra protiv mene.

Od polusezone ima velika očekivanja.

- Sad sam koncentriran na Slaven Belupo i najbitnije da igram. Naravno da bi se vratio u Dinamo ako bi me pozvali i ako bi smatrao da imam mjesto u udarnoj momčadi. No, o tome u ovom trenutku ne razmišljam. Ponavljam da je moj cilj opravdati povjerenje trenera Stipića koji je stao iza mene i suigrača za koje smatram da su kvalitetni i dobri ljudi te da ćemo uspjeti zadovoljiti ukus koprivničke publike – kazao je Davor.

Zanimljivo, Davor je, iako jako mlad, već u poduzetničkim vodama. S bratom Dejanom ima modni brend Rockfilius.

- Ide nam jako dobro, ali sad smo i Dejan i ja malo izvan tog. U fokusu su nam sad karijere, a o biznisu brine naš zajednički prijatelj.