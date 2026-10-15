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EUROPSKA LIGA

IMAMO SASTAV Evo s kojih 11 će Dinamo napasti Anderlecht

Piše Mato Galić, Jakov Drobnjak,
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IMAMO SASTAV Evo s kojih 11 će Dinamo napasti Anderlecht
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Od 21 sat na Maksimir će istrčati Dinamo i Anderlecht, a "modrima" pobjeda mora biti imperativ. Mario Kovačević opet je napravio nekoliko promjena u početnih 11

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Dinamo od 21 sat igra važan susret Europske lige protiv belgijskog Anderlechta. Momčad Marija Kovačevića izgubila je derbi na Poljudu 2-1, ne igra na razini kakvu bi trebao imati aktualni prvak i sve je više upitnika iznad glava navijača. Pobjeda nad Anderlechtom praktički je imperativ i donijela bi zamah prema naprijed u nastavku sezone.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rotirao je Kovačević protiv Hajduka i nije pogodio. Čak ni zamjene koje je uveo nisu doprinijele, ali tu treba uzeti u obzir i ogromnu kišu koja je natopila teren. Protiv Anderlechta strateg "modrih" opet je odlučio izmješati karte i probati iznenaditi Belgijce. Tako će u prvih 11 Dinama ponovo Niko Galešić i Arber Hoxha, a promjena je i u veznom redu te obrani. 

Na golu je Dominik Kotarski, desni bek bit će Galešić, a stoperski par su Dominguez i Radeljić. Scott McKenna nije u prvih 11 jer je virozan, a upitno je i hoće li biti na klupi. Lijevog beka igrat će Perez Vinlof.

U vezi neće biti Mihe Zajca koji se muči s formom u novoj sezoni. Uz kapetana Mišića bit će Stojković i Ivanušec. Mapad je isto doživio promjene. Na lijevo krilo će Arber Hoxha što mu je prvi start još od poraza od Osijeka, na desno krilo ide Iker Almena, a vođa navale bit će Dion Drena Beljo

Evo kako bi trebao izgledati Dinamov sastav:

Dinamo (4-3-3): Kotarski - Galešić, Dominguez, Radeljić, Vinlof - Stojković, Mišić, Ivanušec - Almena, Beljo, Hoxha

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Komentari 25
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