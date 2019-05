Imamo sigurnu medalju: Pole u polufinalu SP-a u taekwondou

S obzirom da sam i sam u svoje vrijeme trenirao taekwondo, znam koliko je odricanja potrebno za ovakav rezultat, kaže Michael Pole, brat sportašice Doris Pole (20) koja se nalazi u Manchesteru na svjetskom natjecanju u taekwondou.

Članica zagrebačke Dubrave pobijedila je u četvrtfinalu aktualnu europsku teškašku prvakinju Poljakinju Aleksandru Kowalczuk i osigurala si najmanje brončanu medalju.

Foto: Screenshot/youtube

Trenutno nije u mogućnosti javiti se jer čeka polufinalnu borbu pa smo razgovarali s njezinim bratom.

- Nakon prošlogodišnjeg osvajanja europskog prvenstva za natjecatelje do 21 godine, apetiti su porasli. Naravno da je težila medalji, ali s obzirom na to da je izbornik odlučio da ide u tešku kategoriju, koja nije njezina, malo tko je mislio da može doći do medalje - prepričava nam ponosno brat Michael.

Foto: Screenshot/youtube

Doris se, kaže, za natjecanje pripremala mjesecima.

- Kao obitelj naravno da smo ponosni i da smo uz nju od samoga početka. Spektakl koji joj obitelj i prijatelji spremaju u ponedjeljak u zračnoj luci samo je početak slavlja koje se nastavlja kod kuće - najavljuje brat.

Foto: Screenshot/youtube

Dorisin polufinalni nastup moguće je pratiti na BBC-u ili putem YouTubea od 19:15 sati. Obitelj i prijatelji uvjereni su u pobjedu!