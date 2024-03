Imamo zapisnik: Tko je prijavio preniske golove u Gorici i zašto ih nisu doveli u red na vrijeme?

Subotnja utakmica Gorice i Hajduka (0-3) u HNL-u imala je nesvakidašnju uvertiru. Zbog nejednake visine golova, odnosno povišenja na sredini golova zbog nabacanog materijala, najvjerojatnije pijeska, domaćini su morali uzeti lopatu i kopati. I to dok su kamere već debelo bile u TV prijenosu, rezervni igrači na klupama, a prvotimci u tunelu. Scene kakvih vjerojatno nema ni u seoskim ligama dogodile su se u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Tko je kriv?

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Hajduk 0-3

Pokretanje videa... 01:36 Sažetak Gorica-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Teren je bio natopljen kišom koja je cijeli dan padala. Moguće je da je zbog reakcije pijeska u zemlji dio pred golovima nabubrio, a moguće je i da je takav već neko vrijeme, samo to nitko ranije nije primjećivao. Kako god, prvi su problem primijetili Hajdukovi golmani pred sjevernim golom, to su javili sportskom direktoru Mindaugasu Nikoličiusu koji je sve prijavio delegatu Draženu Posavcu iz Maruševca i sucima na čelu s Osječaninom Darijem Belom. Sve se to događalo čak sat vremena prije utakmice, puno prije nego što je uopće počelo zagrijavanje.

Foto: Hajduk Digital TV

Suci su uzeli metar u ruke i krenuli mjeriti. Utvrdili su da je na sjevernoj strani prečka niža za osam centimetara, a na južnoj za šest u odnosu na propisana 244 centimetra. Bel je zatražio od ljudi iz Gorice koji brinu o terenu da ga spuste do početka, ali su sve počeli rješavati tek pred samu utakmicu. Poslali smo službeni upit klubu u kojem molimo za očitovanje oko cijelog slučaja i objavit ćemo ga čim ga dobijemo.

Foto: Hajduk Digital TV

Inače, Gradski stadion u Velikoj Gorici jedini ima prirodni travnjak u HNL-u, nije obuhvaćen akcijom koju je HNS provodio 2018. postavljajući hibridne travnjake diljem Hrvatske. Ove sezone imao je probleme zbog snijega i leda koji je bio kulisa za utakmicu protiv Rijeke, a onda i potopa protiv istog protivnika. Je li u pitanju samo viša sila (vrijeme) ili odgovarati trebaju i ljudi zaduženi za brigu o travnjaku odlučit će ljudi u Gorici. A ovaj put zbog kašnjenja početka utakmice za 10 minuta možda ih po džepu udari i HNS.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zanimljivo, Hajduk nije prvi put imao probleme s uvjetima na terenu u Velikoj Gorici. Paolo Tramezzani je kao trener u ožujku 2021. zatražio od Turopoljaca da skinu žute trake s južnog gola koje su ostale od zime kako bi bio uočljiviji. Neki su govorili kako te trake pomažu tadašnjem igraču Gorice Kristijanu Lovriću kod ciljanja okvira gola (?!) koji je zabio dva komada u pobjedi 3-0, ali na drugi, sjeverni gol. Kako god, klupski ekonom popeo se na praznu gajbu piva i krenuo odljepljivati. Nije tad to pomoglo Splićanima, no ovaj put unatoč lopatanju pred golovima nisu imali problema, lakoćom su slavili 3-0.

Foto: HNK Gorica

Opaske iz zapisnika prenosimo u integralnom obliku:

"Utakmica je organizirana i odigrana sukladno Propozicijama natjecanja Super Sport HNL. Nakon sastanka pred utakmicu sportski direktor HNK Hajduka zatražio je na intervenciju svojih vratara da se provjeri ispravnost visine vratiju, nakon čega je sudac utakmice u pratnji sportskog direktora i predstavnika gostiju 1 sat prije utakmice utvrdio da su vrata na južnoj strani na sredini niže za 6 cm, a na sjevernoj također na sredini niže za 8 cm dok je na ostalim dijelovima visina ispravna. Temeljem navedenog od strane suca utakmice zatraženo je od domaćina da otkloni navedene nepravilnosti, a što isti nije učinio do početka utakmice zbog čega je ista kasnila 10 minuta. Sukladno čl. 15 Propozicija domaćin je kao nacionalno trenirane igrače prijavio igrače s brojevima 31,10,14,15,22 i 25, a gost igrače s brojevima 10,19,23,24,31 i 91. Sukladno čl 53 st. 1a Disciplinskog pravilnika HNS-a prijavljuje se domaća ekipa zbog pet opomena igrača i službenih osoba. Vezano za sigurnosne incidente na utakmici, izvješće delegiranog časnika za sigurnost HNS-a, biti će naknadno dostavljeno povjereniku natjecanja HNS-a. Završeno u 19:40."