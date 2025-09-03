Imane Khelif dobila zabranu nastupa na SP-u. Odbila se podvrgnuti testiranju spola

Alžirska boksačica Imane Khelif, čija je zlatna medalja s Olimpijskih igara u Parizu izazvala globalnu kontroverzu, neće nastupiti na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. Nova krovna organizacija, World Boxing, zabranila joj je sudjelovanje u ženskoj kategoriji na svim svojim natjecanjima dok se ne podvrgne obveznom genetskom testiranju spola.

Nakon višemjesečnog pritiska aktivista i sportskih djelatnika koji su tražili zaštitu poštenja i sigurnosti u ženskom sportu, World Boxing je u svibnju 2025. uveo novo, obvezno pravilo. Svi sportaši koji se žele natjecati u ženskoj kategoriji moraju proći PCR genetski test, poznat kao SRY test, koji detektira prisutnost Y kromosoma, ključnog pokazatelja biološkog muškog spola.

Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Odluka je izravna posljedica događaja s Olimpijskih igara u Parizu, gdje je nastup Imane Khelif i Tajvanke Lin Yu-ting podijelio javnost. Obje boksačice su 2023. godine bile diskvalificirane sa Svjetskog prvenstva pod ingerencijom tadašnje Međunarodne boksačke asocijacije (IBA) nakon što testovi nisu zadovoljili kriterije podobnosti spola. Unatoč tome, Međunarodni olimpijski odbor (MOO) dopustio im je nastup u Parizu, tvrdeći da je za natjecanje u ženskoj kategoriji dovoljan status naveden u putovnici.

U priopćenju, World Boxing je naglasio kako je cilj novih pravila "osigurati sigurnost svih sudionika i stvoriti ravnopravne uvjete natjecanja za muškarce i žene". Organizacija je potvrdila da je obavijestila i Khelif i Alžirski boksački savez o promjeni politike, eksplicitno navodeći da joj se zabranjuje nastup dok ne prođe testiranje. Zanimljivo je da je World Boxing u službenim objavama izbjegavao koristiti zamjenice "ona" ili "njezina" kada se referirao na Khelif.

Put Imane Khelif do olimpijskog zlata bio je obilježen kontroverzama. Njezina prva protivnica u Parizu, Talijanka Angela Carini, predala je meč nakon samo 46 sekundi, kasnije izjavivši kako se "bojala za svoj život" zbog snage udaraca alžirske boksačice. Khelif je cijelo vrijeme odlučno odbacivala sve optužbe i sumnje.

Foto: SINA SCHULDT/DPA

- Vidim sebe kao djevojku kao i svaku drugu. Rođena sam kao djevojčica, odrasla kao djevojčica i cijeli život živim kao jedna izjavila je u jednom intervjuu, dodajući kako su napadi samo "dali poseban okus njezinom uspjehu".

Suočena s novom zabranom, Khelif je odlučila potražiti pravdu na Sportskom arbitražnom sudu (CAS). Uložila je žalbu kako bi osporila pravo World Boxinga da nameće obvezno genetsko testiranje. Međutim, njezin zahtjev za privremenom suspenzijom pravila je odbijen, a sam žalbeni postupak neće biti razmatran prije završetka Svjetskog prvenstva u Liverpoolu, koje se održava od 4. do 14. rujna. Kao posljedica toga, Alžirski boksački savez nije je ni prijavio za natjecanje.

Karijera Imane Khelif sada je na prekretnici. Iako je olimpijska pobjednica, njezina budućnost u amaterskom boksu ovisi o ishodu pravne bitke ili njezinoj odluci da se podvrgne testiranju. S obzirom na to da je World Boxing dobio privremeno priznanje MOO-a za organizaciju boksačkih natjecanja na Olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu, ova pravila definirat će put prema sljedećim Igrama.