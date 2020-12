Rossija se sjećam iz tih vremena kao sjajnog igrača koji je obilježio napad talijanske reprezentacije na dva Svjetska prvenstva, najprije u Argentini 1978. a onda i 1982. godine. Ja sam bio kapetan reprezentacije Jugoslavije koja je bila prva u skupini, dva puta igrali smo s Talijanima, ali on nije igrao zbog kazne, a kasnije se vratio i bio najbolji igrač i strijelac na Mundijalu 1982. godine u Španjolskoj, započinje nam priču o preminulom Paolu Rossiju (64) tad reprezentativac Jugoslavije, Ivica Šurjak (67).

Nedugo nakon što je cijeli svijet, a posebice Argenticni i Napuljani, oplakao Maradonu, otišao je još jedan veliki nogometaš. Bivši napadač Juventusa, Milana i talijanske nogometne reprezentacije u povijest je ušao 1982. godine. Italija je u Španjolskoj osvojila naslov svjetskog prvaka, a Rossi je bio heroj nacije - najbolji igrač i strijelac Mundijala.

- Sjećam ga se, jako dobar je igrač bio, tehničar, spretan u 16 metara, sa sjajnim osjećajem za gol. Obilježio je to prvenstvo sjajnim igrama i postao ikona u Italiji. Igrao sam u to vrijeme u Udinama i stvarno mogu reći da su ga talijanski navijači obožavali - objašnjava Šurjak.

U drugom krugu SP-a 1982. Italija se našla u " skupini smrti" s najvećim favoritom Brazilom, predvođenim Zicom, te braniteljem naslova Argentinom. Odmah u prvoj utakmici Tardelli i Cabrini sredili su Argentince 2-1, a nakon pobjede Brazila nad Argentinom, Azzurri su izbacili Brazil pobjedom 3-2. Nezaustavljivi Paolo Rossi se probudio i na toj utakmici zabio hat-trick.

- U to sam vrijeme tek ulazio u reprezentaciju i postajao standardan i živo se sjećam svakog detalja. Pa i utakmica s Italijom, u Beogradu je bilo 1-1, Zlatko Vujović je dao gol, a u Torinu 2-0. Sjećam se jedne anegdote kad je izbornik Miljan Miljanić prije utakmice s Talijanima kazao Nenadu Šalovu da će mu dati priliku da zaigra ali da ne smije kod prekida ulaziti u naš kazneni prostor. A nesretni "Baćo" je napravio penal... Bila je to jaka reprezentacija Jugoslavije u to vrijeme, bili smo prvi u grupi i imali velika očekivanja, ali nažalost na prvenstvu smo ispali u skupini, nesretno, zbog dogovora Španjolaca i Sjevernih Iraca - govori nam još jedan reprezentativac Jugoslavije, Ivan Gudelj (60) te nastavlja:

- On nije igrao protiv nas u kvalifikacijama zbog kazne talijanskog saveza i bili smo iznenađeni kad ga je selektor Bearzot poveo na prvenstvo. Sjećam se da se pričalo kako je on i u toj pauzi od kažnjavanja naporno trenirao da bi se vratio i svima dokazao da je bio nevin. Rossi je na koncu izborniku Bearzotu uzvratio sjajnim igrama na prvenstvu, vukao je Italiju do naslova, a utakmica s Brazilom će svima ostati u pamćenju po njegovom hat – tricku. Bio je sjajan golgeter, idol mnogim mladim igračima, Šteta, nakon Maradone otišao je još jedna veliki igrač...

Rossi je bio prvi nogometaš u povijesti koji je iste godine osvojio Svjetsko prvenstvo, bio najbolji strijelac Mundijala i osvojio Zlatnu loptu. S Juventusom je osvojio dva naslova prvaka Italije, Kup prvaka, Uefin Superkup, Kup Italije