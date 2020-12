Glavna nogometa tema u Italiji u srijedu navečer je bila ispadanje Intera iz Lige prvaka, odnosno Europe, a onda je sat i pol nakon ponoći stigla vijest kako je preminuo Paolo Rossi (64). Italija je u suzama, otišao je jedan od najvećih napadača i jedan od najvećih igrača u povijesti nogometa na Apeninima. Nedavno nas je napustio možda i najveći svih vremena Diego Armando Maradona, a sad i još jedan veliki nogometaš.

Bivši napadač Juventusa, Milana i još nekih talijanskih klubova, u povijest je ušao 1982. godine. Italija je u Španjolskoj osvojila naslov svjetskog prvaka, a Rossi je bio heroj nacije.

U drugom krugu SP-a, Italija se našla u " skupini smrti" s najvećim favoritom Brazilom predvođenim Zicom te braniteljem naslova Argentinom. Odmah u prvoj utakmici Tardelli i Cabrini sredili su Argentince 2-1, a nakon pobjede Brazila nad Argentinom, Italija je izbacila Brazil pobjedom 3-2. Nezaustavljivi Paolo Rossi se probudio i zabio hat-trick Brazilu.

U polufinalu je Rossi zabio dva gola Poljskoj u pobjedi 2-0, a zabio je i prvi gol u finalu protiv Njemačke u pobjedi 3-1. Paolo Rossi je sa šest golova bio najbolji strijelac Mundijala, a proglašen je i za najboljeg igrača. Bilo je to njegovo prvenstvo, a hat-trick u utakmici protiv Brazila prepričavao se generacijama.

Paolo Rossi već je u Argentini 1978. pokazivao klasu, a do tada karijeru je stvarao u Juventusu. Za vrijeme igranja u Perugi bio je upleten u kladioničarski skandal oko namještanja utakmica, a iako mu nikad to nije dokazano, Rossi je suspendiran na tri godine. Neko vrijeme razmišljao je o odlasku u Južnoafričku Republiku, no nakon nešto više od godine dana kazna mu je smanjena pa i oproštena, a sa stilom se vratio te 1982. godine.

Za Italiju je igrao do 1986. godine, a karijeru je završio 1987. u Veroni. S Juventusom je 1985. godine bio europski prvak. Bilo je to ono finale na Heyselu, kad su pobijedili Liverpool 1-0, ali ta je utakmica ostala u sjeni tragedije i pogibije 39 ljudi, većinom navijača talijanske momčadi.