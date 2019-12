Imao je više od 130 kg u ringu i govorio: 'Ne mogu, ne mogu'

Andy je mislio da će vaganje za ovaj meč biti dobro, ali ja sam ga još prije mjesec dana upozoravao da to neće biti slučaj. Govorio sam mu da će mu biti teško jer će biti umoran i jer neće imati dovoljno dobru kretnju po ringu. Pojavio se pretežak i to je bio problem, započeo je Ruizov otac, Andres Ruiz.

Njegov sin izgubio je u meču koji je bio jednosmjeran od samog početka. 'Plesački' stil Anthonyja Joshue (30) uništio je Meksikanca koji kao da nije mogao nositi težinu u ringu. Uglavnom je držao sredinu borilišta, ali ni to mu nije pomoglo protiv 'britanskog Apolona'.

- Previše je to kila za njegovo tijelo. Imao je 128 kilograma još kad tome dodate sve što je do meča pojeo, sigurno je dobio još 3-4 kile. Nije postojala nikakva šansa da će iz toga izaći nešto dobro, ali sad je naučio lekciju. Sve borbe u karijeri odradio je sa 111,5 do 116,5 kilograma. Ok, imao je 121.5 u prvom meču s Joshuom, ali samo zato što nismo imali dovoljno vremena da se spustimo - rekao je Ruizov otac i osvrnuo se na poteškoće u borbi:

Foto: Reuters

- Anthony je učinio pravu stvar, Andy nije. Dobio je toliko kilograma da nije uspio dohvatiti protivnika. Njegove ruke su bile umorne i nije mogao bacati udarce. 'Ne mogu, ne mogu', govorio nam je kada smo mu u kutu govorili da mora bacati udarce. Samo je bacao direkt u tijelo, desnu ruku. Nije tu bilo kombinacija. Bio je frustriran... 'Moje ruke, ne znam što se događa sa mnom', govorio je, a mi smo mu pokušavali pomoći. Kasnije nam je priznao kako nas je trebao slušati i da je sve njegova pogreška.

Ali nisu samo kilogrami bili problem. Otac petero djece zaradio je najveću svotu novca u karijeri, a to je malo otišlo 'ukrivo'. Kupio je jedan auto, pa drugi, jednu kuću, pa drugu - luksuzniju... Fokus je bio na svemu, samo ne na borbi. Kad na sve dodate i više sati partijanja nego treninga, dobijete izgubljeni meč.

Foto: Reuters

- On nas jednostavno ovoga puta nije slušao. Slava mu je udarila u glavu. Vozio se Rolls Royceom, provodio s prijateljima, organizirao tulume, a nas nije slušao. Jednog dana nije htio ostati s nama u kući, htio je biti s prijateljima i sam odraditi trčanje. Bio je to najgori kamp ikad - opleo je po sinu tata Andres i objasnio da će Andy drugi puta pametnije.

- Potrošio je novac na lijepu kuću, a onda kupio još jednu. Sada će pak svoj novac trošiti sa mnom. Ulagat ćemo ga pametno. Kupovati zemlju, gradi kuće... A što se tiče boksa, iza nas je dobra promotorska kuća. On će se vratiti. Ako ostanemo bez novog susreta s Joshuom, okrenut ćemo se Wilderu, a postoje i druge opcije. Sve će biti u redu. Čim bude trenirao kako treba, Andy će biti sjajan . zaključio je tata Ruiz.

Foto: Reuters

A sad slijedi povratak u realnost. Nova velika svota novaca stići će na račun, a hoće li još jedan automobil stići u garažu ili će pak Ruiz bolje posložiti prioritete, vidjet ćemo. Poslije poraza odmah je izazvao Joshuu, ali teško da će mu Eddie Hearn dati revanš jer kako prenose britanski mediji, Joshua bi titule trebao braniti protiv Aleksandra Usyka (32) ili Kubrata Puleva (38).