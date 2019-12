Ruiz: Što da vam kažem? Pa ja sam partijao već tri mjeseca...

Andy Ruiz u lipnju je šokirao svijet porazivši Anthonyja Joshuu. Tom pobjedom osvojio je čak tri pojasa koja je u subotnju večer u revanšu s Joshuom izgubio.

Iako je ovaj put imao puno više za pripremu nego u lipnju s obzirom na to da je tada neočekivano uskočio u borbu zbog otkaza Jarrella Millera koji je pao na doping testu, Ruiz je na ovu borbu došao sedam kilograma teži nego u lipnju. I, čini se, nespreman...

- Tri mjeseca tulumarenja i slavlja su utjecala na mene, što drugo da vam kažem? Treba učiti iz pogrešaka i dobro je da sam to naučio sad dok sam mlad. Ovo je samo početak, stiže još mojih borbi. Imao sam previše kilograma i nisam bio dovoljno fluidan te se nisam kretao onako kako sam žalio. Da sam bio lakši, onda bih vjerojatno više pustio ruke i bio potpuno drugačiji borac - rekao je Ruiz pa otkrio što bi promijenio oko svojih životnih navika posljednjih mjeseci:

- Slušao svog trenera i svog oca. I svemu bih pristupio ozbiljnije. Dobro sam, samo što sam malo razočaran. Trebao sam ih slušati, no pokušao sam trenirati na svoj način. Trebao sam ih više slušati. Nema isprike... ali tulumarenje i sve te stvari su me koštale. Čak bih rekao da sam imao dobru izvedbu s obzirom na to da sam van forme. Primio sam dobro sve njegove udarce, pogodio ga par puta... znam da bih u trećem susretu bio puno bolji.