'Imao sam tremu uoči utakmice. Sada idemo u utrobu zvijeri...'

Još samo jedna pobjeda dijeli Hrvatsku od plasmana na Europsko prvenstvo. Ogroman posao naši košarkaši napravili su u Draženovu domu gdje su pobijedili BiH (89-76), no istu razinu igre morat će prikazati i u Sarajevu gdje ih u nedjelju od 18 sati očekuje uzvrat.

Pokretanje videa... 00:45 Govor Sesara uoči finala kvalifikacija | Video: Hrvatski košarkaški savez

Pobjedom ćemo osigurati plasman, a poraz manji od 13 razlike i dalje nas stavlja u dobitnu poziciju uoči nastavka kvalifikacija. No, nitko o tome ni ne razmišlja jer reprezentacija će za uzvrat biti još jača i moćnija s Marijem Hezonjom i Dankom Brankovićem. S njima dvojicom dodatno nam je bogatiji napadački potencijal, a ako Luka Božić bude nezaustavljiv kao u Zagrebu, loše se piše našim susjedima.

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Košarkaši će u subotu poslijepodne doći u Sarajevo, a izbornik Josip Sesar napravio je korekcije u sastavu. Ispali su David Škara, Roko Prkačin i Roko Rogić, a ušli su Martin Junaković, Ivan Vraneš, Danko Branković i Mario Hezonja. To znači kako 13 igrača ide u Sarajevo pa će izbornik uoči utakmice odlučiti tko je višak.

- Do kasno u noć smo radili analizu prošlog susreta, naravno da ima stvari koje treba popraviti, u taktičkom smo smislu dodali nešto novo i u obrani i u napadu i pokušat ćemo to primijeniti u Sarajevu. Zadovoljni smo pobjedom, ali i atmosferom u dvorani. Publika nam je bila šesti igrač i ovom prilikom im se zahvaljujem što su popunili Draženov dom i vodili nas do pobjede - rekao je izbornik.

Hrvatska je dominirala i kontrolirala susret u Zagrebu, trica ju je služila fantastično, zabili smo ih čak 18, ali velikih problema imali smo u skoku. Tu bi nam od velike pomoći trebao biti Branković.

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Treba znati da smo mi u prošloj utakmici igrali s dva igrača koji su ispod 1.90, a u reprezentaciji BiH nema igrača ispod dva metra. Kad se pogleda površno, kaže se – problem sa skokovima, no protiv takvih tijela i njihovog talenta treba se potruditi pa tek kad su i oni fizički pali u drugom dijelu, mi smo, uz promjenu obrane, spustili njihov napadački skok i na tome smo i sada radili na treningu. Mario Hezonja je ekstra individualac koji može riješiti neke stvari sam i tu je naša napadačka prednost, međutim i njima dolazi Džanan Musa, a njih dvoje su zvijezde na terenu, kako u Realu, tako i u reprezentacijama. Pripremit ćemo A, B i C varijante i onda reagirati na utakmici u skladu sa situacijom.

Luka Božić nije mogao zamisliti ljepši povratak u reprezentaciju. Zaigrao je nakon sedam godina i pokazao moć i raskoš svog talenta. Bio je fenomenalan, trpao sa svih pozicija i na kraju brojao do 25 koševa. Uhvatio je i devet skokova, bio je nerješiva enigma za BiH.

- Zbilja mi je drago što mi je izbornik Sesar ukazao povjerenje i stavio me u igru. Imao sam pozitivnu tremu prije utakmice, ipak je to nastup pred našom publikom koja je bila sjajna i htio sam se pokazati u što boljem svjetlu, a Bogu hvala, ušli su i neki šutevi. Svi smo odigrali dobro i sretan sam zbog pobjede, no sad se pripremamo za dalje.

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nije ga bilo zbog različitih razloga, pokazao je koliko je falio reprezentaciji, a iako su neki govorili kako reprezentacija ne može igrati kao Zadar, Sesar je pokazao da su u krivu. Prilagodio je igru Božiću koji je eksplodirao.

- Radim ono što trener od mene traži, ako traži da igram licem prema košu, tako ću i igrati. Ako traži da napravim neku prednost u leđnoj tehnici, probat ću tako, a moram se adaptirati u odnosu na to tko me čuva u protivničkoj momčadi i reagirati u skladu s time. Njihova je reprezentacija fizički zbilja jaka i teško je doći u reket pored takvih tijela, no suigrači su mi jako puno pomogli što su tražili otvorene šuteve izvana pa se protivnici nisu mogli skupiti u reket.

Hrvatska je slavila na parketu, ali su naši navijači izgubili dvoboj na tribinama. Brojčani inferiorni bh. navijači su bili glasni i stvorili sjajnu atmosferu, slično naše košarkaše čeka i u sarajevskoj Zetri.

- Njihovi su navijači zbilja bili srčani, a tamo idemo, kako se kaže, u utrobu zvijeri. Sigurno će biti dosta teže nego što je bilo u Zagrebu jer je naša publika također bila sjajna, no svatko od nas se na to treba psihološki pripremiti.

POPIS IGRAČA ZA BIH:

Mario Hezonja, Filip Krušlin, Danko Branković, Jaleen Smith, Luka Božić, Luka Šamanić, Marko Ramljak, Filip Bundović, Martin Junaković, Borna Kapusta, Dario Drežnjak, Mateo Drežnjak i Ivan Vraneš.