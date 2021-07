Međunarodni judo savez (IJF) poslao je pozivno pismo za nastup na olimpijskom turniru hrvatskoj reprezentativki Ivani Maranić u kategoriji preko 78 kilograma.

Maranić, članica JK Panda iz Zagreba, bila je sedma ispod crte za nastup u Tokiju na prvoj listi IJF-a, no zbog ozljeda i otkaza bolje rangiranih natjecateljica, dobila je poziv za svoj premijerni nastup na OI u dobi od 29 godina. Tako će po prvi put u povijesti hrvatski judo imati tri predstavnice na OI, ranije su pravo nastupa osigurale svjetska prvakinja Barbara Matić (do 70 kg) te Karla Prodan (do 78 kg), članice JK Pujanke iz Splita.

Maranić je osvajačica svjetske juniorske bronce iz 2010. godine, radi s trenerom Goranom Strmotićem, a vijest ju je dočekala na EJU trening kampu u Poreču.

- Uh, velika sreća! Toliko različitih osjećaja i misli u glavi! Ponosna, sretna, uzbuđena. Nakon toliko izazova i rada, nastup na Olimpijskim igrama će biti kruna svega - rekla je Maranić.

Hrvatski judo su na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. predstavljali Marijana Mišković (do 63 kg) i Tomislav Marijanović (do 81 kg), a u Rio de Janeiru 2016. Barbara Matić (do 70 kg).

U kampu u Poreču se za Tokio pripremaju brojni olimpijski, svjetski i europski prvaci. Uz Barbaru Matić, aktualni svjetski prvak, Belgijanac Matthias Casse također traži fokus i posljednje "glancanje" forme za kvalitetan nastup u Japanu. Aktualni olimpijski pobjednici iz Rio de Janeira 2016., Čeh Lukas Krpalek i Slovenka Tina Trstenja, u Poreču se spremaju za obranu zlata, a europski prvaci Belgijanac Toma Nikiforov, Kosovari Akil Gjakova i Distria Krasniqi žele nove uspjehe u Tokiju.