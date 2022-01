Branimir Malenica je dobro poznato boksačko ime. Ovaj 29-godišnji Imoćanin se hrvatskoj javnosti predstavio impresivnom amaterskom karijerom. Također, BK Torcidi je donio prvu pobjedu u povijesti. Ljubav prema boksu se razvila prije dvanaest godina i otad kreće njegov nezaustavljiv razvoj. Malenica, koji je inače rođak slavnog Mate Parlova, najveće uspjehe ostvario je u ringovima diljem Njemačke.

Iza njega je 75 amaterskih borbi, a izdvajamo treće mjesto na prvenstvu Njemačke 2018. godine, 16 bundesligaških okršaja, a i višestruki je prvak pokrajine Hessen, koja broji preko šest milijuna stanovnika. Član je renomiranog UFD gyma, a na njegovom putu ga vodi Ivan Dijaković, jedan od najmoćnijih europskih menadžera, koji je radio s Mirkom Filipovićem, a sada je javnosti poznat po suradnji s MMA borcem Robertom Soldićem.

Malenica se prije nekog vremena odlučio na prekretnicu u karijeri - odlazak u profesionalne vode i tamo je krenuo odlično. U prve dvije borbe odnio je isto toliko pobjeda, a oba puta protivniku nije dozvolio ostanak u ringu do kraja meča. Njegov napredak nije prošao nezapaženo te je sudjelovao u kampu slavnog trenera Pedra Diaza, koji je zadovoljan onime što je pokazao Malenica. Štoviše, Branimir kreće "preko bare" ostvariti svoj američki san.

Već 11. veljače ga čeka prva borba i to na Diazovoj priredbi u Miamiju. S njim ide i Luka Plantić, koji je također oduševio Diaza na spomenutom kampu. Stasiti Imoćanin je i više nego spreman za ovaj ogroman korak.

- Boks je moj "lifestyle" i zato se smatram uvijek spremnim. Posebno u ovim izazovnim vremenima, kada se spontano može dobiti poziv za neki meč. Iako je preko cijele godine teško držati istu razinu je važno uvijek "nešto" raditi, imati treninge i kad nisu pripreme. Protivnika još uvijek ne znam, ali meč će biti na šest ili osam rundi, što znači da je ozbiljan meč i protivnik - kazao nam je Malenica s kojim smo porazgovarali uoči odlaska u SAD.

U amaterskoj karijeri se borio protiv najboljih na svijetu, a to želi i u profesionalnom boksu. Kaže nam da se svaki dan budi sa slikom WBC pojasa u njegovim rukama.

- Jedanaest godina sam se borio amaterski u okolici Frankfurta i ostao discipliniran s ciljem jednog dana ići u profesionalce. Imao sam par mogućnosti otići prije u profesionalne vode, ali mi nije odgovaralo. Otkad sam u siječnju 2021. prešao u UFD Gym u Düsseldorfu, koji je vlasništvo mog menadžera Ivana Dijakovića, moja karijera je krenula uzbrdo. Motivacija je drugačija, uvjeti su profesionalni, poznati borci su opušteni i pomažu ti u svakom segmentu. Jednostavno sam osjetio da je kemija prava. Da je to to. Učestali lockdownovi me nisu spriječili u treniranju jer dolazim iz sportske obitelji i naviknut sam ići trčati u šumu i tamo raditi kružne treninge s mojom braćom - govori nam Malenica.

Zna da ako želi doći do vrha mora pobijediti sve.

- Ne briga me tko je na mojem putu prema gore. Imam atraktivan stil koji može svakog pobijediti. S vremenom ću to i opravdati i mislim da će me se automatski početi povezivati s nekim borcima s kojima bi me navijači željeli gledati - jasan je Branimir.

Biti vrhunski sportaš je vrlo teško.

- Puno je različitih faktora koji igraju ulogu. Nije samo ajde u trening i gotovo. Moraš imati adekvatan san, odnosno ići na vrijeme spavati iako možda ima nešto zanimljivo na TV-u, u društvu ili gdje god. Tu smo već kod mentalnog faktora kojeg svakog dana moraš držati svježim. Onda je tu prehrana. Mora biti kvalitetna. Ako je kvalitetna, onda puno i košta. Tu smo kod financija. Borac koji ima već riješeno financijsko pitanje od početka neće daleko dogurati jer moraš biti "gladan" i nešto postići ili ostvariti. Kad dođu padovi ili ozljede moraš se opet dignuti i krenuti iznova. Važno je imati ljude koji te podržavaju u tome što voliš. Ipak, na kraju bih ipak izdvojio mentalni faktor jer ako se vidi da ne radiš to sa strašću ili ne vjeruješ u sebe, neće ni nitko drugi - jasan je Malenica.

Želja mu je za dvije do tri godine boriti se za jednu do glavnih titula.

- Želim se zahvaliti ljudima koji su mi omogućili da dođem do ove stepenice. Hvala vam što vjerujete u mene. Svaki cilj se može ostvariti. Kada sam počeo trenirati, sanjao sam o tome da ću boksati jednoga dana u Americi i to se sad ostvarilo. Budite disciplinirani i svaki dan vizualizirajte cilj kojeg imate kada iziđete ispred kućnih vrata - zaključio je Malenica.