Incident na dječjem turniru u Čitluku, Hrvoje Vejić podnio je ostavku: 'Nisam huškao igrače'

Međunarodni nogometni turnir za mlade "Brotnjo Cup 2025.", koji je okupio desetke ekipa iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine, trebao je biti proslava sporta, prijateljstva i mladosti. Umjesto toga, ostao je u sjeni ružnog incidenta koji je rezultirao tučnjavom dvanaestogodišnjaka, a potom i neopozivom ostavkom njihovog trenera, bivšeg kapetana Hajduka i nogometnog reprezentativca Hrvoja Vejića.

Incident se dogodio nakon nedjeljne utakmice za treće mjesto u kategoriji dječaka rođenih 2013., između splitskog NK Adriatic i HNK Šibenik. Nakon što je Šibenik slavio 2-0, na terenu je došlo do fizičkog sukoba. Prema dostupnoj snimci i Vejićevu priznanju, jedan od njegovih igrača udario je protivničkog igrača iz Šibenika, što je izazvalo gužvu i naguravanje.

Kako se kasnije ispostavilo, ovo nije bio prvi ispad dotičnog igrača na turniru. Vejić je, nakon što je pregledao snimku, saznao da je isti dječak u prethodnoj utakmici namjerno nagazio igrača HŠK Zrinjski.

Vejić: "Preuzimam odgovornost, ali laži su strašne"

Hrvoje Vejić, koji uz trenerski posao radi i kao stručni sukomentator na MAXSportu, odlučio je javno progovoriti kako bi, prema vlastitim riječima, stao na kraj lažima i klevetama. Iako nije bježao od odgovornosti, oštro je demantirao tvrdnje da je poticao djecu na nasilje ili da je pasivno promatrao incident.

- Prozvan sam da sam huškao djecu na neprimjereno ponašanje i da nisam reagirao. Postoji snimka, može ju na YouTubeu pogledati tko želi. Tamo se vidi da na kraju utakmice ja idem dati ruku treneru Šibenika, dok na drugoj strani terena jedan od mojih igrača udara njihovog igrača. Mi to nismo mogli vidjeti u tom trenutku - izjavio je Vejić za tportal.

Dodao je kako su on i trener Šibenika Kartelo, čim su uočili gužvu, potrčali prema djeci kako bi smirili situaciju.

- Na snimci se vidi da ih odgurujem od gužve, čak i prilično grubo, te ih odmičem. Toliko o tome da nisam reagirao - naglasio je.

Ostavka i hitna sankcija za igrača

Svjestan težine situacije i svoje uloge kao trenera i pedagoga, Vejić je donio trenutnu i neopozivu odluku.

- Jako mi je žao i preuzimam odgovornost. Dao sam ostavku na mjesto trenera - potvrdio je.

Odmah nakon incidenta, poduzeo je i korake prema igraču koji je izazvao sukob.

- Kada sam pogledao snimku i saznao što se dogodilo, te da je isti igrač nagazio i igrača Zrinjskog, to sam rekao roditelju koji ga je odmah odvezao kući te je udaljen iz grupe. Incident je proslijeđen klubu koji će procijeniti koje će biti daljnje sankcije.

Vejić se ovim putem javno ispričao klubovima HNK Šibenik i HŠK Zrinjski zbog ponašanja svog igrača.

Demantij uvreda

U javnosti su se pojavile tvrdnje da su igrači Adriatica tijekom dodjele medalja pjevali uvredljive pjesme na račun svojih vršnjaka iz Šibenika, a da je Vejić to mirno promatrao. On je to odlučno demantirao.

- Da su se pjevale pjesmice, to je laž i kleveta. Etiketirati mene da idem huškati djecu je strašno. Ja kad čujem 'Gazi purgera' ili 'Ubij tovara', meni je neugodno. Pričati o meni kao o nekome tko huška djecu, to mogu samo bolesni mozgovi.

Iz Šibenika su se oglasili priopćenjem:

"Nažalost, radost uspjeha zasjenile su ružne i nesportske scene u susretu za treće mjesto protiv splitskog Adriatica. Protivnički igrači tijekom cijele utakmice pokazivali su potpuno neprihvatljivo ponašanje: udarali su, vrijeđali, omalovažavali i pljuvali naše mladiće. Kada se takvo ponašanje ne sankcionira i kada se ne ukaže na osnovne ljudske i sportske vrijednosti, jasno je da se ono ponavlja i prelazi svaku mjeru. Umjesto zaštite, naši pioniri naišli su na dodatnu nepravdu – sudac je čak dvojicu naših igrača isključio crvenim kartonom, i to zato što su stali u obranu svojih suigrača. Vrhunac nesportskog ponašanja dogodio se na samom kraju utakmice: naš nogometaš, u duhu fair-playa, pružio je ruku protivničkom igraču, a ovaj mu je uzvratio udarcem šakom u trbuh. Ipak, naši pioniri pokazali su snagu karaktera i prkos koji krasi šibenski sport. Na uvrede i udarce odgovorili su na najbolji način – zajedništvom, hrabrošću i pobjedom od 2:0! Oba pogotka postigao je sjajni Duje Šiklić koji je ponio titulu najboljeg strijelca turnira, a cijela momčad pokazala je da se dostojanstvom i borbenošću uvijek može pobijediti. Nadamo se da će vršnjaci iz Adriatica naučiti što uistinu znači nogomet, turnir, druženje i sportski duh, kako se ovakve scene nikada više ne bi ponavljale. A naši pioniri? Njima će ovo iskustvo biti dodatni poticaj da s idućeg turnira donesu – onu najsjajniju medalju!"

Incident iz Čitluka tako je postao tužan podsjetnik na to kako negativne emocije i nesportsko ponašanje mogu zasjeniti ono najljepše u sportu, radost igre i druženja.