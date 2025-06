Incident na SP-u u Zagrebu! Talijanka bacila bocu na Srbe jer su joj sina uhvatili za testise

U Hrvatskoj se održava Svjetsko prvenstvo u vaterpolu do 20 godina, a nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici Italije i Srbije. Tijekom susreta, koji je bio pun tenzija, suci su pokazali čak jedanaest crvenih kartona, a šest igrača isključili su s pravom zamjene. No, to nije bio jedini raritet.

Na tribinama je majka jednog vaterpolista izazvala pravu pomutnju. U gužvi pred golom Talijana, jedan od srpskih igrača uhvatio je talijanskog vratara Rubinija za testise. Na to je Rubinijeva majka "poludjela" i bacila plastičnu bočicu vode prema klupi srpske reprezentacije, piše SN.

Nekoliko igrača Srbije tada je reagiralo i krenulo prema tribinama, dok su Rubinijevu majku branili ostali talijanski navijači. Iako je situacija zamalo eskalirala, brzo se smirila. Srbija je na kraju slavila nakon peteraca rezultatom 16-14.

Što se hrvatske reprezentacije tiče, ona je osigurala plasman u četvrtfinale pobjedama protiv SAD-a (19-10) i Crne Gore (15-14), a jedini poraz nanijela joj je Mađarska (15-11). “Mini-barakude” će četvrtfinalnu utakmicu igrati u četvrtak.