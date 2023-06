Incident uoči finala! Masovno se potukli zbog pjesme o Livaji...

Cijeli dan se feštalo, pjevalo, popilo koju, zaista sjajna atmosfera vladala je ulicama Rotterdama na kojima nije bilo incidenta. Od ranog jutra hrvatski navijači preplavili su grad, 'kockice' su okupirale ulice pa premda su se naši povremeno miješali sa španjolskim navijačima, izgreda nije bilo.

Korteo od 25 tisuća vatrenih hrvatskih navijača dva sata putovao je od centra grada do stadiona De Kuip gdje Hrvatska nastupa u finalu Lige nacija protiv Španjolske. Čak ni tada, među tolikim brojem ljudi, nije bilo nevolja.

A onda su hrvatski navijači stigli pred stadion i jedan je došao do čovjeka s megafonom i pjevao pjesme o Marku Livaji koji ni nije u Nizozemskoj. Na to mu je prišao drugi navijač kojem se pjevanje nije svidjelo i došlo je do incidenta. Bio je tu početak masovne tučnjave, ali policija je brzo došla i efikasno reagirala, javlja novinarka N1 televizije Jelena Bokun.

Srećom, policija je promptno reagirala i sve se brzo smirilo. Bila bi šteta da su individualci uspjeli pokvariti predivan dan Hrvatske i njezinih navijača.