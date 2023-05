Indijac tetovirao logo i pehar hrvatskog rukometnog turnira: 'Ovo je ostvarenje mojih snova'

Šesto izdanje Svjetskog kupa rukometnih veterana privuklo je u Omiš i Makarsku oko 2.500 sudionika iz cijeloga svijeta, od Egipta do Norveške, od Čilea i Hondurasa do Ujedinjenih Arapskih Emirata i Indije, a među njima i jednoga koji je svojom pojavom oduševio sve okupljene. Zvijezda svečane ceremonije otvaranja bio je Indijac Jimmy Joy (37), koji je uoči puta u Hrvatsku na desno rame dao istetovirati službeni logotip natjecanja!?

Taj potez oduševio je većinu sudionika, mnogi su se poželjeli fotografirati sa simpatičnim Indijcem koji je svima izlazio u susret, a organizator natjecanja Mario Čaljkušić uručio mu je posebno priznanje za promociju turnira.



- Iznenadio me, nisam ni znao za ovo priznanje i za mene je velika stvar da sam nagrađen – kazao nam je simpatični Jimmy, koji je počeo trenirati rukomet prije dvadesetak godina, kao sedamnaestogodišnjak.

Rukomet u Indiji nije posebno popularan sport. Kod nas je hokej na travi sport broj jedan, potom kriket, nogomet, u zadnje vrijeme boks i hrvanje... Rukomet igraju samo rijetki, a ja se uz rukomet bavim i boksom.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kad smo već kod nogometa, upitali smo ga zna li tko je izbornik indijske nogometne reprezentacije, ali, nije znao...

- Znam da je to neki Europljanin, ali ne pratim baš nogomet toliko da bih znao njegovo ime. On je Hrvat?

Igor Štimac...

- Igov Skimek... - pokušao je izgovoriti....

- Sjajno, baš mi je drago to čuti, da čovjek iz ovako lijepe zemlja radi u Indiji.

Jimmy je inače oduševljen Hrvatskom, kako prirodnim ljepotama Omiša, Makarske, Splita..., tako i hranom i rukometom koji se igra na turniru.

- Osnovna razlika između indijskog rukometa i ovoga koji se igra ovdje je u tehnici i dimenzijama igrača. Ovi su ljudi koji igraju rukomet za nas pravi divovi... - kaže nam ovaj sitni Indijac iz grada Thrrisura u južnoj pokrajini Kerala.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Dolazak u Hrvatsku za nas je ostvarenje sna, ovdje ćemo naučiti kako se igra pravi rukomet, usavršiti tehniku i ta znanja prenijeti kući. Ukupno nas je 64, četiri muške i jedna ženska ekipa, mnogi se bave i trenerskim poslom i ovo im je prilika da uče od najboljih. Sam nastup na ovakvom natjecanju na kojem igraju najbolji rukometni veterani iz cijelog svijeta za nas je nevjerojatan. Tri mjeseca smo se pripremali za ovaj put, uložili jako puno novca i vremena, ali se i te kako isplatilo...

Za kraj smo ga upitali kako to da se odlučio tetovirati baš logotip natjecanja.

- Planirali smo nastupiti i prošle godine ali nismo uspjeli riješiti papirologiju i skupiti novac, i kako sam tada pratio stranice turnira na društvenim mrežama vidio sam logotip koji mi se jako svidio, a kako je Svjetski Kup rukometnih veterana najveće natjecanje na kojem ću nastupiti, želio sam to trajno obilježiti na svom tijelu. Pokazao sam logotip tatoo majstoru u mom gradu, i njemu se svidio i to je to – kaže nam ovaj simpatični Indijac neobičnog imena.

- U Indiji ima dosta različitih vjera a moja vjera je katolička i mi imamo malo drugačija imena, ne tipična indijska – pojasnio je Jimmy.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

POGLEDAJTE VIDEO: SUPER VISOKA ODBOJKAŠICA MAGDALENA JURIČ

Najčitaniji članci