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BERBA MEDALJA U TARANTU

Indonežanin osvojio srebro za Hrvatsku na Mediteranskim igrama, bronca za Strikanca

Piše HINA,
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Indonežanin osvojio srebro za Hrvatsku na Mediteranskim igrama, bronca za Strikanca
Foto: HBS
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Hrvatski aduti blistaju u Tarantu: Dinata uzima srebro, Beram ide po zlato, a Strikanac lovi broncu!

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Hrvatski badmintonski reprezentativac Aria Dinata vraća se sa srebrnom medaljom s Mediteranskih igara u Tarantu, a najmanje srebro ima i boksačica Sara Beram u kategoriji do 65 kg, dok je plivač s perajom Filip Strikanac osvojio broncu u površinskom plivanju na 100 metara.

Aria Dinata, rođenjem Indonežanin, koji je pod hrvatskom zastavom već osvojio i broncu na Europskom prvenstvu, bio je blizu osvajanja i zlatnog odličja u Tarantu, ali je u rezultatski neizvjesnom finalnom dvoboju ipak poražen od Talijana Fabija Caponija, koji je slavio sa 22-20 i 21-19.

Boksačica Sara Beram je u polufinalu kategorije do 65 kg svladala Alžirku Djouher Benane jednoglasnom odlukom sudaca (5-0). Beram će u finalu u četvrtak odmjeriti snage s Turkinjom Semom Caliskan.

Plivač s perajom Filip Strikanac novi je osvajač medalje u bazenu. U disciplini površinskog plivanja na 100 m ostvario je rezultat 35,82 sekundi u finalu, što mu je bilo dovoljno za brončano odličje. Za pobjednikom, Egipćaninom Hassanom zaostao je 1,38 sekundi, a 51 stotinku je od njega bio brži Grk Korompilis.

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Nadomak medalji bila je Dora Bassi na dionici 50 m u disciplini apnea, u kojoj je osvojila četvrto mjesto u finalu (16,83 sekukndi), a za samo tri stotinke je brža od nje bila osvajačica bronce Francuskinja Gueille. Prvakinja Mediterana je Grkinja Teliousi (16,60), a srebro je osvojila Egipćanka Hegab (16,61).

U disciplini 50 m s dvije peraje, Gloria Galić je bila sedma (23.21 sekundi), a zlatom se okitila Talijanka Magoga (21,91).

Nažalost, u inače za Hrvatsku vrlo trofejnoj disciplini streljaštva - trapu, hrvatski strijelci su u Tarantu ostali bez odličja. Braća Josip i Anton Glasnović su nastupili u finalu, u kojem je Josip završio na petom mjestu, a Anton na osmom. Novi prvak Mediterana je Španjolac Andres Garcia.

Hrvatska je imala i finalisticu u gađanju zračnom puškom, Anamariju Turk, koja je završila natjecanje na osmom mjestu, a zlatom se okitila 17-godišnja bosanskohercegovačka reprezentativka Zakira Pušina.

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