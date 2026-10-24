Infantino: Velika, velika većina svijeta želi da ostanem šef Fife

Predsjednik Fife Gianni Infantino izjavio je u subotu za BBC da uživa široku potporu nacionalnih saveza članica u kandidaturi za reizbor, unatoč snažnim kritikama s kojima se suočio nakon što je odustao od plana da otvori Svjetsko prvenstvo privatnim ulagačima. Ova izjava dolazi dan nakon promjene stava Azijske nogometne konfederacije (AFC), a njihova potpora 56-godišnjem talijansko-švicarskom dužnosniku mogla bi pružiti ključan vjetar u leđa njegovoj kampanji za četvrti mandat.

Prije samo dva mjeseca, Infantinova budućnost činila se vrlo neizvjesnom zbog njegova prijedloga, koji je naišao na oštre reakcije i potom odbačen, o osnivanju tvrtke koja bi upravljala komercijalnim aktivnostima Fife i prodavala manjinske udjele privatnim ulagačima. Uefa, AFC te Konfederacija nogometnih saveza Sjeverne i Srednje Amerike i Kariba (Concacaf) potpisale su pismo u kojem se, između ostalog, navodi da nogomet "ne pripada niti jednom pojedincu".

Međutim Infantino, koji se prošlog tjedna ispričao zbog spomenutog prijedloga, sada je ponovno u snažnoj poziciji za reizbor idućeg ožujka.

Foto: Kacper Pempel

- Smatram da je u organizaciji poput Fife važno to što mogu postojati različita mišljenja i različita stajališta - rekao je u subotu za BBC.

- No, ako demokraciju, odnosno demokratski proces, shvaćamo ozbiljno, i ako vjerujemo da svi ljudi diljem svijeta imaju jednak glas i jednako pravo glasa, da nogomet pripada svima, onda moramo poštovati i mišljenja velike, ogromne većine. Upravo sam se vratio iz Tokija, gdje je Azijska nogometna konfederacija obećala punu potporu. Bio sam na Zelenortskim Otocima, gdje su sve afričke nacije izrazile svoju potporu. Razgovaram sa savezima diljem svijeta - potvrdio je.

Za sada se nijedan drugi kandidat nije javno istaknuo kako bi izazvao Giannija Infantina, a do roka za podnošenje kandidatura, 18. studenoga, preostalo je manje od mjesec dana.

- Postoje različita stajališta, nije uvijek lako sve ih uskladiti, ali moramo poštovati sva mišljenja. U konačnici, na nacionalnim savezima članicama Fife bit će da odluče koga žele za predsjednika i na koji način žele da se Fifa vodi - dodao je.