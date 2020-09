Inovativne ideje Pirla i Tudora: Juve će probati kopirati Bayern

'Arhitekt', nadimak koji je dobio godinama gradeći napade torinske i njegov pomoćnik, bivši trener Hajduka i također legenda Juventusa, Igor Tudor pripremili su nove načine treniranja i vježbe.

<p>Jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa, <strong>Andrea Pirlo </strong>(41) zasjeo je na klupu svog bivšeg kluba, <strong>Juventusa</strong>, nakon iznenađujućeg ispadanja od Lyona u osmini finala Lige prvaka. Pirlo je samo tjedan dana nakon objave da je preuzeo U-23 momčad Juventusa 'uskočio' u cipele trenera seniorske momčadi 'stare dame'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Ronaldo zabija na treningu</strong></p><p>Juve je kao i svake godine apsolutni favorit za 'scudetto' koji će im biti deseti u nizu ako ga osvoji, no imaju velike ambicije za Ligu prvaka koju su zadnji put osvojili 1996. godine što je puno za veliki Juve. 'Kratki' su bili 1997., 1998. i 2003. godine izgubivši u finalima, a svježije rane su porazi u finalima 2015. protiv Barcelone i 2017. protiv Real Madrida. </p><p>'Arhitekt', nadimak koji je dobio godinama gradeći napade torinske i njegov pomoćnik, bivši trener <strong>Hajduka</strong> i igrač Juventusa, <strong>Igor Tudor </strong>(42) pripremili su nove načine treniranja i vježbe.</p><p>- Momci su željni dobrog rada, prihvatili su novu metodologiju s nekim novim vježbama koje nikada nisu radili, pa to već donosi entuzijazam - rekao je Pirlo.</p><p>Izdvojio je taktiku na kojoj će posebno raditi sa svojim igračima i koju je detektirao kao ključnu za osvajanje Lige prvaka. A to bi značilo: kopija Bayernova "Gegenpressinga".</p><p>- Agresivnost i želja da vratimo loptu nakon što je izgubimo, to je nešto na čemu puno radimo. Gledajući posljednju Ligu prvaka, momčadi koje su prošle do kraja bile su one koje su pokušavale povratiti loptu u najkraćem mogućem roku. To mora biti karakteristika koja čini razliku. </p><p>Andrea Pirlo je u Juventusovom dresu odigrao 164 utakmice u kojima je zabio 19 golova i čak 38 puta asistirao za gol, a poznata je njegova izjava da bi bio najbolji asistent u povijesti nogometa da je igrao s <strong>Cristianom Ronaldom</strong> u istoj momčadi.</p>