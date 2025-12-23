Obavijesti

U SJAJNOJ JE FORMI

Insajder: Velikan iz Serie A želi produljiti ugovor s 'vatrenim'

Piše Petar Božičević,
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Podsjetimo, Vlašić je u Torino stigao iz West Hama u kolovozu 2022. - prvo na posudbu, a potom je Torino otkupio njegov ugovor za 10,6 milijuna eura

Nikola Vlašić (28) u sjajnoj je formi. U zadnjih pet utakmica zabio je četiri gola i dodao dvije asistencije, a u Torinu razmišljaju da ga nagrade novim ugovorom, prenosi insajder Nicolo Schira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

split doček vatrenih livaja na pozornici 01:49
split doček vatrenih livaja na pozornici | Video: 24sata/Video

Trenutačno je hrvatski reprezentativac s klubom vezan do ljeta 2027., a u Torinu razmatraju produljenje do ljeta 2028. Podsjetimo, Vlašić je u Torino stigao iz West Hama u kolovozu 2022. - prvo na posudbu, a potom je Torino otkupio njegov ugovor za 10,6 milijuna eura. 

S obzirom na to u kakvoj je formi, nema sumnje da će se naći na popisu putnika za Svjetsko prvenstvo, a za hrvatsku reprezentaciju dosad je odigrao 60 utakmica i zabio 10 golova. Prema TM-u vrijedi osam milijuna eura. 

