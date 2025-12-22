Obavijesti

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
Nakon dramatične utakmice, pobjede 2-1 nad Vukovarom i završetka turbulentne polusezone, koju zaključuju na bod od vodećeg Dinama, nogometaši Hajduka i njihove bolje polovice okupili su se u jednom splitskom restoranu kako bi se podružili prije kratkog odmora. | Foto: riril33/Instagram
