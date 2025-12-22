Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
Nakon dramatične utakmice, pobjede 2-1 nad Vukovarom i završetka turbulentne polusezone, koju zaključuju na bod od vodećeg Dinama, nogometaši Hajduka i njihove bolje polovice okupili su se u jednom splitskom restoranu kako bi se podružili prije kratkog odmora.
| Foto: riril33/Instagram
Nakon dramatične utakmice, pobjede 2-1 nad Vukovarom i završetka turbulentne polusezone, koju zaključuju na bod od vodećeg Dinama, nogometaši Hajduka i njihove bolje polovice okupili su se u jednom splitskom restoranu kako bi se podružili prije kratkog odmora. |
Foto: riril33/Instagram
Nakon dramatične utakmice, pobjede 2-1 nad Vukovarom i završetka turbulentne polusezone, koju zaključuju na bod od vodećeg Dinama, nogometaši Hajduka i njihove bolje polovice okupili su se u jednom splitskom restoranu kako bi se podružili prije kratkog odmora.
| Foto: riril33/Instagram
Večer je bila ispunjena pjesmom, plesom i dobrim raspoloženjem, a glavnu riječ, kako na terenu tako i na zabavi, vodio je Marko Livaja sa suprugom Iris, koja je djeliće atmosfere podijelila na svom Instagramu.
| Foto: riril33/Instagram
Posljednja utakmica u 2025. godini na Poljudu bila je sve samo ne obična. U ludom susretu protiv Vukovara 1991, koji je završio pobjedom "bilih", Livaja je ušao u igru u 66., zabio pobjednički gol i 11 minuta kasnije izašao zbog drugog žutog kartona.
| Foto: riril33/Instagram
Emocije s terena prelile su se i na slavljeničku večeru. Iris Livaja, koja je supruga bodrila s tribina i tijekom zagrijavanja objavila njegovu fotografiju uz poruku "Ti" i crveno srce, kasnije je na društvenim mrežama pokazala i drugu, opušteniju stranu večeri.
| Foto: riril33/Instagram
Par je bio posebno prisan dok je svirala pjesma "Tek iz navike" Doris Dragović, skladba koja je postala neslužbena himna ove generacije hajdukovaca i koju igrači često puštaju u svlačionici nakon važnih pobjeda.
| Foto: riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Iako su Marko i Iris bili u centru pažnje, šou su u jednom trenutku priredili klinci. Mladi hajdukovci Roko Brajković i Bruno Durdov uzeli su mobitel gospođe Livaja i počeli snimati sami sebe dok je bend izvodio pjesmu "Ravnoteža" Marka Perkovića Thompsona.
| Foto: riril33/Instagram
Simpatična snimka brzo je završila na Instagramu, a Iris je sve popratila riječima: "Kada nam dica ukradu mobitel. Volimo vas".
| Foto: riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Ovaj potez mladih igrača samo je potvrdio sjajnu atmosferu i zajedništvo koje vlada u svlačionici Hajduka, gdje se očito dobro zna tko je zadužen za atmosferu, a tko za preuzimanje mobitela.
| Foto: riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Druženju su se pridružili i ostali prvotimci, među kojima je bio i Anthony Kalik.
| Foto: riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Zabava nije mogla proći bez posebnih gostiju. Bivše suigrače došao je podržati i Luka Vušković, dragulj Hajdukove škole koji sada igra za njemački HSV. Njegova vrijednost na Transfermarktu nedavno je skočila na vrtoglavih četrdeset milijuna eura, čime je postao najskuplji igrač u povijesti svog kluba.
| Foto: riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Luka je stigao u pratnji brata Marija, koji još uvijek odrađuje suspenziju zbog dopinga, ali i njihove majke Sanje, koja se također opušteno zabavljala s hajdukovcima.
| Foto: riril33/Instagram
Foto riril33/Instagram
Čini se kako ovakva druženja postaju tradicija, jer je sličnu večeru za igrače i njihove partnerice prije godinu dana organizirao i tadašnji trener Gennaro Gattuso.
| Foto: riril33/Instagram
Bila je to večer za pamćenje kojom je spušten zastor na uzbudljivu polusezonu, a navijačima ostaje nada da će se pobjednička atmosfera s proslave prenijeti i na proljetni dio prvenstva u kojem se "bili" nadaju napokon prekinuti dominaciju Dinama.
| Foto: riril33/Instagram