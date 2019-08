Inter Icardiju: Ne želiš otići? Okej, sjedit ćeš na tribinama

Drama oko Maura Icardija u Interu i dalje ne jenjava. Prvi sukobi započeli su još u travnju kada je Argentinac odbijao igrati zbog 'ozljede' koljena, iako su liječnici utvrdili da mu nije ništa. Bio je siguran u naumu da napusti klub, a nakon što su shvatili da je najbolje zadržati mir u svlačionici, Inter je odlučio ga prodati.

No nekoliko mjeseci nakon tog događaja Icardi ne želi napustiti klub! Kako on kaže, njegova agentica i supruga Wanda Nara je trudna i zbog tog razloga nisu u mogućnosti preseliti u drugi grad, zbog čega otpada i sam transfer.

Kada su to čuli, ekipa u Interu predvođena Marottom doslovno je poludjela na to. Zaprijetili su napadaču da će sjediti na tribinama do kraja ugovora koji završava 2021. godine. No morat će dobro razmisliti o tome jer ih bivši kapetan na račun toga može optužiti za mobbing.

Drama oko Icardija se tako nastavlja i dalje. Wanda je bila sigurna da će njezin suprug otići iz Intera, vrijeđala je sve koji su drugačije razmišljali, no na kraju su odlučili ostati, i to na opće protivljenje Intera. Kako god, Maurov status u Interu će i dalje ostati nerazjašnjen.