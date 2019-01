Inter iskorištava Realovu krizu: Uz Modrića žele Kovu i Kroosa

Inter i dalje ne odustaje od Luke Modrića. Štoviše, sada su proširili svoj Interes i uz hrvatskog kapetana zanimljivi su im i Mateo Kovačić te Toni Kroos, piše Tuttosport.

Kampanju za dovođenje Modrića Inter je pokrenuo prošloga ljeta. Nudili su mu veću plaću, imali su podršku Lukinih suigrača Perišića i Brozovića, ali Real je najboljeg igrača svijeta ipak uspio nagovoriti na ostanak.

On je i dalje prva želja Intera, a na njegovom dovođenju radi novi sportski direktor "nerazzurra", Beppe Marotta. Osim Modrića, Inter je zainteresiran za još dvojicu veznjaka "kraljevskog kluba".

