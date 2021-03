U posljednjem susretu 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je pobijedio Atalantu s 1-0 i ponovo ima šest bodova više od najbližeg konkurenta Milana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gol za važna tri boda zabio je Milan Škriniar u 54. minuti.

Inter u prvom poluvremenu nije imao niti jedan udarac u okvir suparničkog gola, dok je Atalanta dva puta ozbiljno zaprijetila. Jednom je gol domaćina spasio Marcelo Brozović kojeg je lopta pogodila na crti gola.

U nastavku susreta gledali smo daleko bolji nogomet, a Inter je poveo u 54. minuti golom Milana Škriniara koji se najbolje snašao u gužvi nakon ubačaja iz kornera.

Samo tri minute kasnije Romelo Lukaku je imao sjajnu priliku za 2-0, krenuo je sam prema suparničkim vratima, no oklijevao je i Romero ga je dostigao izbivši loptu.

Atalanta je bila korak do izjednačenja u 68. minuti, no Zapata je pucao pored gola, dok je Murielov udarac u 76. minuti obranio Handanović. U 84. minuti odličnu priliku za izjednačenje je imao i Mario Pašalić, no niti on nije bio precizan.

Ivan Perišić je za Inter igrao do 85. minute, dok je Marcelo Brozović na terenu proveo 77 minuta. U suparničkim redovima Mario Pašalić je ušao u igru u 81. minuti, a Boško Šutalo nije nastupio.

Inter sada vodi na ljestvici sa 62 boda, šest više od Milana, dok Juventus na trećem mjestu ima 52 boda. Roma je četvrta s 50 bodova, a petoplasirana Atalanta ima bod manje.