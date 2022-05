Inter pripremio novi ugovor, ali sad i Perišić može 'igrati igru': Dogovorio se s Premierligašem?

Nisu mu željeli ponuditi ugovor, a onda se nakon simultanke u drugom produžetku protiv Juventusa (4-2) probudio milanski Inter koji se sjetio da bi mogli ipak i pitati Ivana Perišića (33) želi li nastaviti svoj nogometni put u njihovom klubu. A to je već bilo i nakon što ih je Perja 'oprao' pred kamerama.

- S vrhunskim igračima ne čekaš zadnji trenutak. To je svakako istina!

A sad prema navodima talijanskih medija hrvatski reprezentativac na stolu ima ponudu za jednu plus jednu godinu. Da, na leđima su mu 33 godine, ali to su mu mogli ponuditi i davno prije jer Perišić i dalje igra na vrhunskom nivou te ne nedostaje interes klubova za njegove usluge iduće godine.

A to su dva kluba s Otoka! Nakon što ih je kupio osmi najbogatiji čovjek na svijetu Mohammad Bin Salman, Newcastle je doživio mali preporod te izgledaju jako dobro i od zone ispadanja došli su na sredinu tablice. Oni su navodno pripremili dvogodišnji ugovor i plaću od 6,5 do 7 milijuna eura.

Ali to nije sve jer se u igru uključio i Chelsea koji mu također nudi dvogodišnji ugovor. Nije to svota poput one iz stožera 'svraka', ali navodno je prema navodima engleskih medija Perišić već odlučio da nastavlja karijeru među 'bluesima'.

Tako bi se besplatno trebao priključiti momčadi iz Londona, a tamo ga čekaju dobro mu poznata lica - Mateo Kovačić i Antonio Conte!

