Internet opet zeza 'debeljucu': Ronaldo i Higuain postali su hit

Juventus se punom parom priprema za nadolazeću sezonu. Na svojim društvenim mrežama svakodnevno pokazuju zanimljive dijelove s treninga, a jedan današnji je posebno oduševio sve njihove pratitelje.

Na njemu Gonzalo Higuain i Cristiano Ronaldo. Bitna je bila brzina, budući da su sprintali, odnosno vježbali startnu brzinu i brzinu promjene smjera nakon kraćeg sprinta. Razlika je bila i više nego očita.

Naravno, Cristiano je u nadmašio Argentinca bez problema, a otkada je video izašao u javnost, internet "gori".

Getting in the sprints 🏃🏻💨#FinoAllaFine pic.twitter.com/vJ2huf8ZNG