Obavijesti

Sport

Komentari 37
JOŠ JEDNO ISPADANJE

Internet se sprda s Hajdukom: 'Nikad bliže Europi za Veliku Gospu. Samo 33 minute je falilo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Internet se sprda s Hajdukom: 'Nikad bliže Europi za Veliku Gospu. Samo 33 minute je falilo'
2
Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

DINAMO CITY HAJDUK 3-1 "Hajduk čeka kvalifikacije za Ligu prvaka da počne igrati. Konferencijska liga im nije napeta", jedan je od komentara na mrežama

Nakon ispadanja Hajduka iz 3. pretkola Konferencijske lige, navijači splitskog kluba vrlo su razočarani. Ipak, na internetu ima svačega, pa i šaljivih objava povodom novog Hajdukovog ispadanja. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

"Svake godine popis anonimnih klubova koji su izbacili Hajduk postaje sve veći"
"Zapamtite ljudi, uvijek može gore. Hajduk je savršen primjer za to"
"Hajduk može pobijediti samo Goricu kojoj je trener hajdukovac"
"Hajduk čeka kvalifikacije za Ligu prvaka da počne igrati. Konferencijska liga im nije napeta"
"Nikad bliže Europi za Veliku Gospu! Samo 33 minute je dijelilo Hajduka..."
"Hajduk je klub tradicije, a ona kaže da uvijek ispadamo prije Velike Gospe. Nema veze, idemo po prvenstvo!"
"Još povećajte cijenu pretplate na HDTV"
"Hajduk puši vječno"
"Povoljan ždrijeb za Hajduk ne postoji...", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iduću utakmicu Splićani igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu u nedjelju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 37
UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Dinamo City - Hajduk 3-1: Debakl Splićana u Tirani! Oprostili su se od Europe
NIŠTA OD PLAY-OFFA

Dinamo City - Hajduk 3-1: Debakl Splićana u Tirani! Oprostili su se od Europe

Nakon pobjede (2-1) na Poljudu, Hajduk je nakon produžetaka izgubio od Dinamo Cityja (3-1) i ispao iz trećeg pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025