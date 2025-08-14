Internet se sprda s Hajdukom: 'Nikad bliže Europi za Veliku Gospu. Samo 33 minute je falilo'

Nakon ispadanja Hajduka iz 3. pretkola Konferencijske lige, navijači splitskog kluba vrlo su razočarani. Ipak, na internetu ima svačega, pa i šaljivih objava povodom novog Hajdukovog ispadanja.

"Svake godine popis anonimnih klubova koji su izbacili Hajduk postaje sve veći"

"Zapamtite ljudi, uvijek može gore. Hajduk je savršen primjer za to"

"Hajduk može pobijediti samo Goricu kojoj je trener hajdukovac"

"Hajduk čeka kvalifikacije za Ligu prvaka da počne igrati. Konferencijska liga im nije napeta"

"Nikad bliže Europi za Veliku Gospu! Samo 33 minute je dijelilo Hajduka..."

"Hajduk je klub tradicije, a ona kaže da uvijek ispadamo prije Velike Gospe. Nema veze, idemo po prvenstvo!"

"Još povećajte cijenu pretplate na HDTV"

"Hajduk puši vječno"

"Povoljan ždrijeb za Hajduk ne postoji...", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iduću utakmicu Splićani igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu u nedjelju.