Interov Rus: Moj prijatelj Habib u ring je izlazio u mom dresu

Roberto Carlos, Eto’o, Willian. Jesu li to najveće zvijezde koje ste upoznali?, upitali smo Serdera Serderova, a onda je novi igrač zaprešićkog Intera ispalio:

- Pa… znam i Habiba Nurmagomedova, znate onog borca? On je moj najbolji prijatelj, znamo se od djetinjstva, odrasli smo zajedno u Mahačkali. Na svoju debitantsku borbu je u ring ušao u mom dresu iz CSKA! – frapirao nas je Serderov, uzeo mobitel i pokazao nam fotografije s jednim od najvećih boraca današnjice.

Foto: privatni album

Čujemo se stalno

U svakodnevnom su kontaktu.

- Čujemo se preko Instagrama jer svaka tri-četiri dana mora mijenjati broj zbog sile fanova koja ga prati. Čestitao mi je na dolasku u Zaprešić, a u Hrvatskoj me već posjetio i Zubaira Tuhugov (udario Conora McGregora u Las Vegasu nakon borbe, op.a.), borac iz Habibova stožera i također moj prijatelj. Jedva čekam da dođem u Rusiju i popijem piće s Habibom i ekipom.

Serderov je u Inter stigao ove zime iz poljske Cracovije.

- Dešnjak sam, lijeva noga mi je samo za tramvaj – rekao je, a njegov suigrač Josip Brezovec je dometnuo: ‘Za bus, nema ti ovdje tramvaja, haha’.

Josip Brezovec (32) pomogao nam je u ulozi prevoditelja jer Serderov govori samo ruski, a Breza ga je svladao za vrijeme igranja u moldavskom Šerifu.

- U Hrvatskoj mi nepoznavanje drugih jezika ne predstavlja problem jer gotovo sve razumijem. Slični su jezici – objasnio je ruski igrač, rođen u Mahačkali, u Dagestanu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Super su me prihvatili, ali muče me prazne tribine

Prvi dojmovi u Interu?

- Tragedija! – ispalio je kao iz topa, pa se uozbiljio:

- Iznenađen sam toplinom ljudi, lijepo su me prihvatili.

Naravno, nije sve ružičasto.

- Igrači u HNL-u su vrhunski, gotovo svi mogu igrati u Europi i ruskim klubovima, ali stadioni, ajoj… Šokirao sam se kada sam igrao u Kranjčevićevoj, a nije bilo gledatelja.

Kako ste uopće došli u Inter?

- Moj menadžer je dobio poziv Velibora Kvrgića (doveo i Komnena Andrića u Inter, op.a.) i brzo smo se dogovorili. Imao sam i veću ponudu iz Azerbajdžana, ali imam ambicije dokazivati se na ozbiljnijoj sceni.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igrao sam s Eto'om

Serderov je iz škole moskovskog CSKA i najmlađi je debitant tog kluba u Ligi prvaka.

- Debitirao sam sa 17 godina protiv Lillea, ali igrao sam svega tri minute i u toj utakmici neugodno ozlijedio zglob.

U to je vrijeme bio najveći ruski talent. Za Rusiju U17 je u 13 nastupa utrpao 12 golova, ponude su ga obasipale.

- Otišao sam na pregovore s PSV-om, sve je načelno bilo dogovoreno i vratio sam se u Moskvu samo pokupiti stvari. Na aerodromu me dočekao pomoćnik Guusa Hiddinka i rekao mi da će mi dati triput više od onog što mi nudi PSV, pa sam otišao u Anži iz Mahačkale, svoga rodnoga kraja.

U Anžiju su igrali Roberto Carlos, Lass Diarra, Eto’o i Willian.

- Uživao sam igrati s njima. Klub je bio savršeno ustrojen. Na svaku gostujuću utakmicu smo išli s tri aviona. U jednom smo bili mi igrači, u drugom 45 ljudi iz administracije i osoblja, a u trećem 100 najžešćih navijača kluba – prisjetio se Serderov tih vremena.

Foto: privatni album

Guus Hiddink me gurao

- Uživao sam igrati s njima, upijao savijete, a i Hiddink me dosta gurao. Zbog treme sam u nekim utakmicama promašio šanse jedan na jedan, ali me nitko nije kudio.

Tada je bio mlad, kapetan ruske U21 reprezentacije i igrao je na poziciji napadača. Nije se bilo lako izboriti za minutažu pored Samuela Eto’oa i dvometraša Lacine Traorea.

- Upijao sam savijete od njih, a i trener Guus Hiddink me dosta gurao. Malo me pojela trema pa sam u nekim utakmicama promašio neke šanse jedan na jedan, ali me nitko nije kudio zbog toga. Hiddink je nakon svakog treninga ostajao još sat vremena sa mnom i golmanom raditi na tim situacijama.

Potom su ga prebacili na krilo gdje se za minutažu borio s Willianom, danas zvijezdom Chelseaja.

- Willian je najbolji igrač kojeg sam vidio.

Kimanje glavom znači ne

Nakon što je klub financijski krahirao, Serderov je otišao u bugarsku Slaviju. Bilo mu je lijepo, a sjetio se anegdote.

- Otišao sam u restoran i konobaru prstom pokazao koji meni želim. On je samo odmahnuo glavom pa sam zaključio da nema toga što želim. Potom sam pokazao na drugi meni, a ovaj je učinio isto. Zatim i na treći, pa četvrti, a odgovor je opet bio isti. Zapitao sam se ‘pa gdje sam to došao’ i naručio samo toplu čokoladu, a ovaj je kimnuo glavom, otišao u kuhinju i donio mi ona četiri menija, a čokolade nigdje! Kasnije su mi objasnili da ondje kimanje glavom znači ‘ne’, a odmahivanje ‘da’.

U Poljskoj mu se Cracoviji nije svidjelo, bio je to pogrešan korak.

- U Poljskoj je liga bila super, stadioni su bili fantastični, ali mi se ljudi nisu svidjeli. Nitko me nije doživljavao ni pet posto, sjedio sam sam u kutu, a bilo je i pogrdnih riječi – nerado se toga prisjetio Serderov koji je odmah raskinuo ugovor i ove zime prešao u Inter u kojem mu ide sjajno.

O Serderu Serderovu njegovi suigrači iz Intera imaju visoko mišljenje.

- Brz je kao metak, a kad uhvati kontinuitet bit će još i bolji, definitivno je igrač za najveće hrvatske klubove – rekao je veznjak Intera Igor Postonjski, a Brezovec je dobacio: ‘Ma zvijer od igrača’.