Intervjuirao je Ronalda, a sad tvrdi: Javio mi se iz svlačionice. A Bruno kaže da on nije zabio...

Cristiano Ronaldo prvi je igrač koji je zabio gol, a da nije dirao loptu, našalili su se mnogi nakon utakmice Portugala i Urugvaja (2-0).

Bruno Fernandes ubacio je s lijeve strane, Ronaldo je skočio i lopta je odsjela u mreži. Slavila je portugalska zvijezda kao da je osvojila Svjetsko prvenstvo, uslijedio je prepoznatljivi siuuu pa i zagrljaj sa suigračima. No, gol je ubrzo pripisan Fernandesu. Ronaldo je uvjeravao suca da je on dirao loptu, ali snimke su pokazale drugačije. Bilo je jasno kako loptu nije dirao jer nije promijenio smjer lopte. Bome je srčano proslavio gol suigrača.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Ipak, teško mu je pomiriti se s tim. Odmah nakon utakmice, uzeo je mobitel i iz svlačionice poslao poruku poznatom britanskom voditelju Piersu Morganu.

- Ronaldo mi je potvrdio kako je glavom dirao loptu. Čak je i Bruno potvrdio - napisao je voditelj kojemu je Ronaldo nedavno dao intervju koji je uzburkao javnost, ali i zbog kojeg je ostao bez kluba.

Foto: MOLLY DARLINGTON

Ronaldo je u karijeri zabio 819 golova. Najbolji je strijelac u povijesti, jednog dana mogla bi se napisati knjiga o svim njegovim rekordima, no ta neutaživa žeđ za golova ne jenjava. Želi zabijati golove i osvajati trofeje, neukrotiv je taj njegov pobjednički i natjecateljski mentalitet, makar ponekad graniči i s egoizmom. Kao recimo ova situacija.

Foto: MATTHEW CHILDS

No, u njegovoj glavi on je zabio gol pa tko smo mi da sumnjamo. A sve je u svom stilu prokomentirao i Joško Jeličić.

Foto: DYLAN MARTINEZ

- Ne znam je li Ronaldu bilo teže to što je izašao iz igre prije penala ili to što mu nije pripisan gol. Fascinira me i da je nakon utakmice pokazivao sucu kako je dirao loptu. Međutim, to je ono što ga izdvaja od ostalih, ta nevjerojatna glad za golovima, zbog čega je jedan od najvećih igrača ikad. Svatko tko je ikad igrao nogomet vidi da ovo nije gol, lopta uopće nije dobila rotaciju. Ronaldo će se za ovo morati ispovjediti u Fatimi - rekao je Jeličić.

Najčitaniji članci