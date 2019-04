Ipak ništa od finala: Budućnost u Zagrebu jača od Cedevite...

Budućnost je u Draženovom domu svladala Cedevitu u polufinalu ABA lige 76-73.

Iako su Vitamini u prvoj utakmici u Zagrebu svladali crnogorski klub, momčad hrvatskog trenera Jasmina Repeše ipak je danas bila jača.

Cedevita je puno bolje krenula u utakmicu, povela i 21-10, ali onda je Budućnost u igru vratio gruzijski centar Goga Bitadze. Do kraja utakmice rezultat je cijelo vrjieme bio blizu, a Cedevita je većinu vremena vodila sve do zadnje četvrtine kada je Budućnost povela i to vodstvo naposljetku držala do kraja.

Velika je šteta ovo za momčad Slavena Rimca, koja je propustila iskoristiti dvije 'set-lopte', a šanse za pobjedu u Zagrebu - itekako je bilo.

Uvjerljivo je najbolji u Cedeviti bio Justin Cobbs s 23 poena, iako ne previše efikasan sa šutom 7/16, a Jacob Pullen također nije imao svoj dan. Zabio je 14 poena, ali uz šut 4/11. Solidni su još bili i Cook s osam, Ramljak sa šest i Murić sa sedam poena, dok je najbolji u redovima Budućnosti bio Clark s 19 poena te Bitadze i Gordić s po 13 poena svaki.

Ovo je Cedevitin drugi poraz u polufinalu ABA lige ovaj vikend, s obzirom na to da su njihovi juniori jučer u polufinalu svoje kategorije ABA lige ispali od Cibone.